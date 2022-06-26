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Благотворительный концерт в помощь Германа Гвазава пройдет в Гудауте

Благотворительный концерт в помощь Германа Гвазава пройдет в Гудауте

Стоимость препарата для десятилетнего Германа Гвазава с диагнозом опухоль головного мозга превышает 6,5 миллиона рублей. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T12:37+0300

2022-06-26T12:37+0300

2022-06-26T12:37+0300

в абхазии

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в помощь тяжелобольного мальчика Германа Гвазава пройдет в Доме культуры Гудауты в понедельник 27 июня, рассказал Sputnik начальник отдела культуры администрации Гудауского района Тимур Шамба.Он уточнил, что начало концерта запланировано на 18:00. На сцену выйдут детский хореографического ансамбль "Адац", театр танца "Аураща", абхазские эстрадные исполнители – Джими Шумения, Саида Габния, Авто Конджария, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба.Билет на концерт будет стоить 200 рублей. Все собранные средства направят на лечение Германа Гвазава. В зале также будет установлена урна, куда желающие смогут пожертвовать средства. Организаторами мероприятия выступает районная администрация совместно с отделом культуры.Благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для Германа Гвазава 14 июня. На официальном сайте организации уточняется, что первые признаки заболевания у ребенка появились около года назад.Новообразование оказалось настолько большим, что оперировать его невозможно, можно только сдерживать рост и уменьшать влияние на организм. Опухоль придавила нервные окончания, отвечающие за работу правой руки и ноги, поврежден речевой аппарат.Гвазава уже прошел лучевую терапию, 10 блоков химиотерапии, но улучшения не наблюдается. Российские врачи назначили ему препарат "Exkivity", два курса которого стоят по нынешнему валютному курсу 6,6 миллиона рублей.Этот препарат не зарегистрирован в России. Как уточняет "Ашана", российский фонд "Добросвет" добился того, что лекарство выделят для мальчика, и собрал более одного миллиона рублей. Общая сумма собранных средств к 26 июня составляет чуть 1,6 миллиона рублей.

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