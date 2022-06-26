https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/esche-250-chelovek-evakuirovali-s-khimkombinata-azot-v-severodonetske-1039827052.html

Еще 250 человек эвакуировали с химкомбината "Азот" в Северодонецке

Еще 250 человек эвакуировали с химкомбината "Азот" в Северодонецке

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Бойцы Луганской Народной Республик эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого химического предприятия "Азот", сообщил посол... 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T17:52+0300

2022-06-26T17:52+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Бойцы Луганской Народной Республик эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого химического предприятия "Азот", сообщил посол республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.Он отметил, что среди эвакуированных есть маленькие дети."Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети", - сообщил Мирошник.По его словам, вчера с "Азота" было вывезено 200 мирных жителей.Промзона химзавода "Азот", который сравнивали с мариупольской "Азовсталью", накануне вечером перешла под полный контроль народной милиции ЛНР и российских войск. На территории предприятия все еще могут укрываться украинские военные, в воскресенье 70 из них сдались в плен.

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