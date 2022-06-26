https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/korotkoe-zamykanie-proizoshlo-na-linii-zolotoy-bereg-v-gudaute-1039816723.html

Короткое замыкание произошло на линии "Золотой берег" в Гудауте

Короткое замыкание произошло на линии "Золотой берег" в Гудауте

Из-за поломки на фидере "Золотой берег" в ночь на воскресенье без подачи электроэнергии остались села Мгудзырхуа и Хыпста Гудаутского района. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ремонтная бригада "Черноморэнерго" обнаружила место поломки на линии фидера "Золотой берег", питающего села Мгузырхуа и Хыпста, сообщили в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго". Специалист "Черноморэнерго" также уточнил, что подача электроэнергии в Мгуыдзырхуа и Хыпста прекратилась в 1:05 воскресенья. Ремонтники планируют восстановить энергоснабжение в течение часа.

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