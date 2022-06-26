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Короткое замыкание произошло на линии "Золотой берег" в Гудауте
Короткое замыкание произошло на линии "Золотой берег" в Гудауте
Из-за поломки на фидере "Золотой берег" в ночь на воскресенье без подачи электроэнергии остались села Мгудзырхуа и Хыпста Гудаутского района. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T11:09+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ремонтная бригада "Черноморэнерго" обнаружила место поломки на линии фидера "Золотой берег", питающего села Мгузырхуа и Хыпста, сообщили в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго". Специалист "Черноморэнерго" также уточнил, что подача электроэнергии в Мгуыдзырхуа и Хыпста прекратилась в 1:05 воскресенья. Ремонтники планируют восстановить энергоснабжение в течение часа.
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новости, общество
Короткое замыкание произошло на линии "Золотой берег" в Гудауте
11:09 26.06.2022 (обновлено: 11:43 26.06.2022)
Из-за поломки на фидере "Золотой берег" в ночь на воскресенье без подачи электроэнергии остались села Мгудзырхуа и Хыпста Гудаутского района.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ремонтная бригада "Черноморэнерго" обнаружила место поломки на линии фидера "Золотой берег", питающего села Мгузырхуа и Хыпста, сообщили в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".
"Ремонтная бригада с утра занималась поиском места повреждения. Протяженность линии немаленькая, и на это потребовалось время. Удалось выяснить, что пробило проходной изолятор трансформатора. Это стало причиной отключения электричества", - отметили в организации.
Специалист "Черноморэнерго" также уточнил, что подача электроэнергии в Мгуыдзырхуа и Хыпста прекратилась в 1:05 воскресенья. Ремонтники планируют восстановить энергоснабжение в течение часа.