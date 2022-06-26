https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/varikoz-otchego-on-voznikaet-i-chem-opasen-1039818812.html

Варикоз: отчего он возникает и чем опасен

Варикоз: отчего он возникает и чем опасен

Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С... 26.06.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен? "Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?

Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника" Олими Ширинбек.02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?06:37 Что будет, если не лечить10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза20:46 Как тромбоз связан с варикозом32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезньСлушайте подкасты РИА Новости.

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