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Варикоз: отчего он возникает и чем опасен
Варикоз: отчего он возникает и чем опасен
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С... 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T11:44+0300
2022-06-26T11:44+0300
2022-06-26T11:59+0300
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"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника" Олими Ширинбек.02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?06:37 Что будет, если не лечить10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза20:46 Как тромбоз связан с варикозом32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезньСлушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Варикоз: отчего он возникает и чем опасен
11:44 26.06.2022 (обновлено: 11:59 26.06.2022)
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?
Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника"
Олими Ширинбек.
02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает
05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?
06:37 Что будет, если не лечить
10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься
13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска
15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?
17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"
18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза
20:46 Как тромбоз связан с варикозом
32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезнь