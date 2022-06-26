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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/vks-rossii-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-uchebnym-tsentram-ukrainskikh-voysk-1039820807.html
ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск
ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T13:13+0300
2022-06-26T13:29+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщает Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - отметили в оборонном ведомстве.В результате удара три бригады из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах, полностью утратили боеспособность.Таким образом была сорвана запланированная переброска соединений в зону боевых действий, добавили в Минобороны.
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ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск

13:13 26.06.2022 (обновлено: 13:29 26.06.2022)
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
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Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщает Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - отметили в оборонном ведомстве.
В результате удара три бригады из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах, полностью утратили боеспособность.
Таким образом была сорвана запланированная переброска соединений в зону боевых действий, добавили в Минобороны.
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