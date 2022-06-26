https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/vks-rossii-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-uchebnym-tsentram-ukrainskikh-voysk-1039820807.html
ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск
ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T13:13+0300
2022-06-26T13:13+0300
2022-06-26T13:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
вооружения
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1a/1039820531_3:0:1752:984_1920x0_80_0_0_d47fa7aa4d69f35f3683b8a0b0d5e41c.jpg
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщает Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - отметили в оборонном ведомстве.В результате удара три бригады из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах, полностью утратили боеспособность.Таким образом была сорвана запланированная переброска соединений в зону боевых действий, добавили в Минобороны.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1a/1039820531_226:0:1538:984_1920x0_80_0_0_ce323bdafeb03cf75e92ece2d6553a91.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, вооружения, министерство обороны рф, новости
ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск
13:13 26.06.2022 (обновлено: 13:29 26.06.2022)
Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik.
Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщает
Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - отметили в оборонном ведомстве.
В результате удара три бригады из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах, полностью утратили боеспособность.
Таким образом была сорвана запланированная переброска соединений в зону боевых действий, добавили в Минобороны.