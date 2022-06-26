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ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск

ВКС России нанесли высокоточный удар по учебным центрам украинских войск

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T13:13+0300

2022-06-26T13:13+0300

2022-06-26T13:29+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по учебным центрам ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщает Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", - отметили в оборонном ведомстве.В результате удара три бригады из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах, полностью утратили боеспособность.Таким образом была сорвана запланированная переброска соединений в зону боевых действий, добавили в Минобороны.

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россия, украина, вооружения, министерство обороны рф, новости