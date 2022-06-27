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Абхазия в свете событий в Грузии и на Украине: что угрожает безопасности

Абхазия в свете событий в Грузии и на Украине: что угрожает безопасности

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост "Безопасность Абхазии в контексте политических событий в Грузии и на Украине". 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T20:36+0300

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В видеомосте приняли участие помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия, заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба и политолог из Москвы Артур Атаев.Одной из тем обсуждения стало невключение Грузии в число кандидатов на членство в ЕС. Участники видеомоста поделились своими мыслями относительно такого решения. Прозвучало мнение о том, что отказ Грузии может быть связан с тем, что она не поддержала антироссийские санкции.В ходе встречи был затронут вопрос приостановления Международных женевских переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел, это единственная площадка, где Абхазия может представлять свою позицию мировому сообществу, поэтому, формат следует сохранить.Участники обсуждения также поговорили о нарастающей милитаризации Грузии, они отметили, что к этому обстоятельству следует относиться серьезно и быть готовыми к отражению возможного удара. При этом, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил, что на сегодняшний день в Грузии больше тех, кто против войны с Абхазией, но это может измениться.

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