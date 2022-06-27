Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/abkhaziya-v-svete-sobytiy-v-gruzii-i-na-ukraine-chto-ugrozhaet-bezopasnosti-1039853989.html
Абхазия в свете событий в Грузии и на Украине: что угрожает безопасности
Абхазия в свете событий в Грузии и на Украине: что угрожает безопасности
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост "Безопасность Абхазии в контексте политических событий в Грузии и на Украине". 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T20:36+0300
2022-06-27T20:36+0300
пресс-центр
мультимедиа
видео
абхазия
украина
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039852966_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_e68486e80de54a137b4f9ff2d2083434.jpg
В видеомосте приняли участие помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия, заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба и политолог из Москвы Артур Атаев.Одной из тем обсуждения стало невключение Грузии в число кандидатов на членство в ЕС. Участники видеомоста поделились своими мыслями относительно такого решения. Прозвучало мнение о том, что отказ Грузии может быть связан с тем, что она не поддержала антироссийские санкции.В ходе встречи был затронут вопрос приостановления Международных женевских переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел, это единственная площадка, где Абхазия может представлять свою позицию мировому сообществу, поэтому, формат следует сохранить.Участники обсуждения также поговорили о нарастающей милитаризации Грузии, они отметили, что к этому обстоятельству следует относиться серьезно и быть готовыми к отражению возможного удара. При этом, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил, что на сегодняшний день в Грузии больше тех, кто против войны с Абхазией, но это может измениться.
абхазия
украина
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039852966_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_1b2900bd9eb7bf8c48de29e2ba352efc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, абхазия, украина, грузия, видео

Абхазия в свете событий в Грузии и на Украине: что угрожает безопасности

20:36 27.06.2022
© Видео Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост "Безопасность Абхазии в контексте политических событий в Грузии и на Украине".
В видеомосте приняли участие помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия, заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба и политолог из Москвы Артур Атаев.
Одной из тем обсуждения стало невключение Грузии в число кандидатов на членство в ЕС. Участники видеомоста поделились своими мыслями относительно такого решения. Прозвучало мнение о том, что отказ Грузии может быть связан с тем, что она не поддержала антироссийские санкции.
В ходе встречи был затронут вопрос приостановления Международных женевских переговоров. По словам заместителя министра иностранных дел, это единственная площадка, где Абхазия может представлять свою позицию мировому сообществу, поэтому, формат следует сохранить.
Участники обсуждения также поговорили о нарастающей милитаризации Грузии, они отметили, что к этому обстоятельству следует относиться серьезно и быть готовыми к отражению возможного удара. При этом, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил, что на сегодняшний день в Грузии больше тех, кто против войны с Абхазией, но это может измениться.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0