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Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого
Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого
Российские туроператоры сообщают, что россияне раскупили места в популярных отелях Абхазии до конца лета. О ситуации с бронированием и загрузкой мест... 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T09:27+0300
2022-06-27T09:27+0300
2022-06-27T09:27+0300
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Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого
Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого
Говоря о турпотоке на июнь месяц Аршба отметил, что в Минтуризме ожидали большего, загруженность отелей на сегодняшний день составляет 45%."Туризм – это отрасль такая отрасль, на которую влияет очень большое количество внешних факторов. В данном случае, глобальный мировой кризис, спецоперация на Украине послужили фактором, который немного снизил платежеспособность среднего туриста. Также это повлияло на то, что в первые месяцы чуть-чуть просел турпоток", - сказал Аршба.Начальник информационного Управления Минтуризма рассказал какие тенденции прослеживаются в этом сезоне."Бронировать стали впритык, за неделю. Повышенный спрос на VIP-экскурсии. Люди стали больше заказывать более комфортабельный транспорт, личного экскурсовода, в этой части стало появляться некое развитие, импульс к дальнейшему развитию именно такого рода услуг", - отметил Аршба.Собеседник Sputnik также поделился своим прогнозом на турпоток в Абхазию на июль и август.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, туризм, абхазия, турпоток, аудио
Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого
Российские туроператоры сообщают, что россияне раскупили места в популярных отелях Абхазии до конца лета. О ситуации с бронированием и загрузкой мест размещения в республике в эфире радио Sputnik рассказал, Саид Аршба -начальник информационного Управления Минтуризма.
Говоря о турпотоке на июнь месяц Аршба отметил, что в Минтуризме ожидали большего, загруженность отелей на сегодняшний день составляет 45%.
"Туризм – это отрасль такая отрасль, на которую влияет очень большое количество внешних факторов. В данном случае, глобальный мировой кризис, спецоперация на Украине послужили фактором, который немного снизил платежеспособность среднего туриста. Также это повлияло на то, что в первые месяцы чуть-чуть просел турпоток", - сказал Аршба.
Начальник информационного Управления Минтуризма рассказал какие тенденции прослеживаются в этом сезоне.
"Бронировать стали впритык, за неделю. Повышенный спрос на VIP-экскурсии. Люди стали больше заказывать более комфортабельный транспорт, личного экскурсовода, в этой части стало появляться некое развитие, импульс к дальнейшему развитию именно такого рода услуг", - отметил Аршба.
Собеседник Sputnik также поделился своим прогнозом на турпоток в Абхазию на июль и август.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.