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Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого

Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого

Российские туроператоры сообщают, что россияне раскупили места в популярных отелях Абхазии до конца лета. О ситуации с бронированием и загрузкой мест... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T09:27+0300

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Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого Аршба о начале турсезона в Абхазии: ожидали большого

Говоря о турпотоке на июнь месяц Аршба отметил, что в Минтуризме ожидали большего, загруженность отелей на сегодняшний день составляет 45%."Туризм – это отрасль такая отрасль, на которую влияет очень большое количество внешних факторов. В данном случае, глобальный мировой кризис, спецоперация на Украине послужили фактором, который немного снизил платежеспособность среднего туриста. Также это повлияло на то, что в первые месяцы чуть-чуть просел турпоток", - сказал Аршба.Начальник информационного Управления Минтуризма рассказал какие тенденции прослеживаются в этом сезоне."Бронировать стали впритык, за неделю. Повышенный спрос на VIP-экскурсии. Люди стали больше заказывать более комфортабельный транспорт, личного экскурсовода, в этой части стало появляться некое развитие, импульс к дальнейшему развитию именно такого рода услуг", - отметил Аршба.Собеседник Sputnik также поделился своим прогнозом на турпоток в Абхазию на июль и август.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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