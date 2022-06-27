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Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве
Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве
Евгений Палант - 48-летний бизнесмен, имел долю в инжиниринговой компании "Инсталсайт", являлся совладельцем абхазского сотового оператора "А-Мобаил". 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T21:30+0300
2022-06-27T21:30+0300
2022-06-27T21:32+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве, информацию подтвердил Sputnik гендиректор компании "А-мобаил" Борис Барциц. Палант был членом наблюдательного совета компании, поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, Русдрам имени Искандера.Он добавил, что в данное время следствие занимается выяснением обстоятельств случившегося.
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москва, новости, инциденты
Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве
21:30 27.06.2022 (обновлено: 21:32 27.06.2022)
Евгений Палант - 48-летний бизнесмен, имел долю в инжиниринговой компании "Инсталсайт", являлся совладельцем абхазского сотового оператора "А-Мобаил".
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве, информацию подтвердил Sputnik гендиректор компании "А-мобаил" Борис Барциц.
Палант был членом наблюдательного совета компании, поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, Русдрам имени Искандера.
"Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия. Такого человека мы потеряли сегодня. Это большая трагедия", - сказал Барциц.
Он добавил, что в данное время следствие занимается выяснением обстоятельств случившегося.