https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/biznesmen-i-metsenat-evgeniy-palant-nayden-mertvym-v-moskve-1039855076.html

Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве

Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве

Евгений Палант - 48-летний бизнесмен, имел долю в инжиниринговой компании "Инсталсайт", являлся совладельцем абхазского сотового оператора "А-Мобаил". 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T21:30+0300

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Бизнесмен и меценат Евгений Палант найден мертвым в Москве, информацию подтвердил Sputnik гендиректор компании "А-мобаил" Борис Барциц. Палант был членом наблюдательного совета компании, поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, Русдрам имени Искандера.Он добавил, что в данное время следствие занимается выяснением обстоятельств случившегося.

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