Благотворительный концерт в помощь Германа Гвазава прошел в Гудауте
20:05 27.06.2022 (обновлено: 20:21 27.06.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
© Sputnik / Бадри Есиава
Стоимость препарата, в котором нуждается десятилетний Герман Гвазава с опухолью головного мозга, превышает 6,5 миллиона рублей.
ГУДАУТА, 27 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в помощь Германа Гвазава прошел в Гудауте в понедельник 27 июня.
Концерт состоялся в местном Доме культуры, который вмещает до 400 человек, причем, свободных мест не было ни в зале, ни на балконе.
Жужуна из Дурипша пришла на концерт вместе со своим внуком, чей дядя также выступил на сцене в составе вокально-инструментального ансамбля "Рица".
"Я уверена, что такое событие позволит собрать пусть не всю сумму, но хотя бы существенную ее часть. В такой ситуации каждая копейка важна", - сказала она.
Фатима из Лыхны узнала о предстоящем концерте из социальных сетей и позвала с собой друзей. Школьники надеются, что их небольшой вклад в сбор средств непременно окажется полезен для Германа.
© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
© Sputnik / Бадри Есиава
Концертная программа состояла из выступлений хореографического ансамбля "Адац", театра танца "Аураща", вокалистов хора "Рица", фольклорно-молодежного ансамбля "Ахищтра", вокальной студии "Войс", а также звезд абхазской эстрады и молодых артистов.
Певцы и танцоры не на шутку зажгли зал и раззадорили зрителей, которые не скупились на аплодисменты и подбадривающие эпитеты.
© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
© Sputnik / Бадри Есиава
Песнями на родном языке меломанов порадовали Саида Габния, Ильда Кучуберия, Хатуна Тарба и начинающие исполнители Мария Царгуш и Милада Лакоя. Гостья вечера, выпускница консерватории имени Чайковского Мария Шаганова сыграла несколько классических произведений на скрипке.
У сцены была установлена урна, куда желающие могли пожертвовать свои деньги. Стоимость билета на концерт составляла 200 рублей. Все собранные средства передадут на приобретение дорогостоящего препарата для мальчика.
© Sputnik / Бадри Есиава Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
Благотворительный концерт в помощь Германа Герзмава
© Sputnik / Бадри Есиава
Благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для Германа Гвазава 14 июня. На официальном сайте организации уточняется, что первые признаки заболевания у ребенка появились около года назад.
Опухоль головного мозга мальчика оказалась настолько большой, что оперировать ее невозможно, а можно лишь сдерживать рост и уменьшать влияние новообразования на организм. Опухоль придавила нервные окончания, отвечающие за работу правой руки и ноги, поврежден речевой аппарат.
Гвазава уже прошел лучевую терапию, 10 блоков химиотерапии, но улучшения не наблюдается. Российские врачи назначили ему препарат "Exkivity", два курса которого стоят по нынешнему валютному курсу 6,6 миллиона рублей.
Этот препарат не зарегистрирован в России. Как уточняет "Ашана", российский фонд "Добросвет" добился того, что лекарство выделят для мальчика, и собрал более одного миллиона рублей. Общая сумма собранных средств к 26 июня составляет чуть 1,6 миллиона рублей.