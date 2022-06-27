https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/bortsy-iz-abkhazii-vystupili-v-chisle-silneyshikh-sportsmenov-na-chempionate-rossii-1039842638.html
Борцы из Абхазии выступили в числе сильнейших спортсменов на чемпионате России
Борцы из Абхазии выступили в числе сильнейших спортсменов на чемпионате России
Чемпионат России по вольной борьбе проходил С 23 по 27 июня в городе Кызыле (Республики Тыва). 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T10:52+0300
2022-06-27T10:52+0300
2022-06-27T10:52+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Спортсмены из Абхазии не заняли призовых мест в чемпионате России по вольной борьбе, сообщает Госкомспорта.На чемпионате разыграли 10 комплектов медалей, за которые боролись более 300 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Трое абхазских борцов выступили в весовой категории до 70 кг: это Инар Кетия (представлял Москву), Марат Кокоскерия (Московская область) и Даниил Харчилава (Калининградская область).Инар Кетия - воспитанник заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения, сейчас тренируется под руководством Анатолия Маргиева. Марат Кокоскерия тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых, воспитанник тренера Размика Алабяна.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, борьба, новости
Борцы из Абхазии выступили в числе сильнейших спортсменов на чемпионате России
Чемпионат России по вольной борьбе проходил С 23 по 27 июня в городе Кызыле (Республики Тыва).
СУХУМ, 27 июн - Sputnik.
Спортсмены из Абхазии не заняли призовых мест в чемпионате России по вольной борьбе, сообщает
Госкомспорта.
На чемпионате разыграли 10 комплектов медалей, за которые боролись более 300 сильнейших спортсменов из разных регионов России.
Трое абхазских борцов выступили в весовой категории до 70 кг: это Инар Кетия (представлял Москву), Марат Кокоскерия (Московская область) и Даниил Харчилава (Калининградская область).
Инар Кетия - воспитанник заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения, сейчас тренируется под руководством Анатолия Маргиева.
Марат Кокоскерия тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.
Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых, воспитанник тренера Размика Алабяна.