https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/bortsy-iz-abkhazii-vystupili-v-chisle-silneyshikh-sportsmenov-na-chempionate-rossii-1039842638.html

Борцы из Абхазии выступили в числе сильнейших спортсменов на чемпионате России

Борцы из Абхазии выступили в числе сильнейших спортсменов на чемпионате России

Чемпионат России по вольной борьбе проходил С 23 по 27 июня в городе Кызыле (Республики Тыва). 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T10:52+0300

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Спортсмены из Абхазии не заняли призовых мест в чемпионате России по вольной борьбе, сообщает Госкомспорта.На чемпионате разыграли 10 комплектов медалей, за которые боролись более 300 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Трое абхазских борцов выступили в весовой категории до 70 кг: это Инар Кетия (представлял Москву), Марат Кокоскерия (Московская область) и Даниил Харчилава (Калининградская область).Инар Кетия - воспитанник заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения, сейчас тренируется под руководством Анатолия Маргиева. Марат Кокоскерия тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых, воспитанник тренера Размика Алабяна.

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