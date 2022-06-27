https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-bioraznoobrazii-akvatorii-chernogo-morya-abkhazii--1039850406.html

Гражданин и начальник: Читанава о биоразнообразии акватории Черного моря Абхазии

Гражданин и начальник: Читанава о биоразнообразии акватории Черного моря Абхазии

Что происходит с биоразнообразием Черного моря, как сохранить рыбные запасы Абхазии, в день рыболовства в эфире радио Sputnik рассказал, председателем... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T17:49+0300

2022-06-27T17:49+0300

2022-06-27T17:49+0300

радио

гражданин и начальник

абхазия

черное море

рыбный промысел в абхазии

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Гражданин и начальник: Читанава о биоразнообразии акватории Черного моря Абхазии Гражданин и начальник: Читанава о биоразнообразии акватории Черного моря Абхазии

Разнообразие рыбы в акватории Черного моря Абхазии скудное, да и местное население пользуется дарами очень слабо, сказал Читанава в беседе на радио. В Абхазии работают 8 рыбных заводов, однако, они все направлены на переработку только хамсы, отметил главный эколог."Вовремя путины мы пытаемся держать в напряжении участников лова так, что они пользуется всеми правилами. Бывают нарушения, но при этом нарушитель несет серьезную кару. В этом году не было особых проблем с нарушением правил рыболовства", сказал Читанава в эфире радио.На вопрос почему на местном рынке мало рыбной продукции, председатель госкомитета сказал, что в стране недостаточно ресурсов для лова."У нашего государства нет собственного флота для рыболовства. Отдельные береговые бригады, которые занимаются ловом рыбы, они выходят в море на баркасах, на лодках, а много так не поймаешь. Рыбы на рынке мало. Если бы у государства был флот, который занимался бы ловом рыбы для обеспечения населения, уверяю, появились бы и рыбные магазины, и на рынке было бы вдоволь", - отметил Читанава.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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гражданин и начальник, абхазия, черное море, рыбный промысел в абхазии, аудио