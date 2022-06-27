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Морской рейд прошел в акватории Сухума
Морской рейд прошел в акватории Сухума
В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС удостоверились в безопасности плавсредств в акватории абхазской столицы. 27.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Десять маломерных судов и плавсредств проверили в Сухумской бухте в ходе совместного рейда ГИМС, СГБ, экологов и Управления ФСБ России в Абхазии, сообщает МЧС.Инспекторы проверили наличие разрешительных и технических документов у владельцев судов. Оштрафовать пришлось лишь одного владельца гидроцикла, не имевшего прав на эксплуатацию плавсредства. Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом такие проверки проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.
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черное море, новости, суда, мчс абхазии

Морской рейд прошел в акватории Сухума

21:01 27.06.2022
© Sputnik Роберт ДжопуаГИМС.
ГИМС. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2022
© Sputnik Роберт Джопуа
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В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС удостоверились в безопасности плавсредств в акватории абхазской столицы.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Десять маломерных судов и плавсредств проверили в Сухумской бухте в ходе совместного рейда ГИМС, СГБ, экологов и Управления ФСБ России в Абхазии, сообщает МЧС.
Инспекторы проверили наличие разрешительных и технических документов у владельцев судов. Оштрафовать пришлось лишь одного владельца гидроцикла, не имевшего прав на эксплуатацию плавсредства.
Рейды охватят акваторию всей Абхазии.
Летом такие проверки проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.
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