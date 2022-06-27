https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/morskoy-reyd-proshel-v-akvatorii-sukhuma-1039849648.html

Морской рейд прошел в акватории Сухума

Морской рейд прошел в акватории Сухума

В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС удостоверились в безопасности плавсредств в акватории абхазской столицы. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Десять маломерных судов и плавсредств проверили в Сухумской бухте в ходе совместного рейда ГИМС, СГБ, экологов и Управления ФСБ России в Абхазии, сообщает МЧС.Инспекторы проверили наличие разрешительных и технических документов у владельцев судов. Оштрафовать пришлось лишь одного владельца гидроцикла, не имевшего прав на эксплуатацию плавсредства. Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом такие проверки проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черное море, новости, суда, мчс абхазии