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Освобождены все заложники на "Азоте"
Освобождены все заложники на "Азоте"
На минувшей неделе Народная милиция ЛНР и российские войска сорвали попытку ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления. 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T12:17+0300
2022-06-27T12:17+0300
2022-06-27T12:17+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В заложниках у боевиков на территории "Азот" никого не осталось, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24".По его словам, в промзоне Северодонецка все еще остается много мирных жителей: части из них (около 30%) просто некуда идти, и они не хотят покидать родной город. Народная милиция ЛНР обеспечивает укрывающихся в бомбоубежищах людей продовольствием и медикаментами.При этом, более 500 человек уже эвакуированы с территории химкомбината, большинство вывезли в Старобельск, где есть распределительный пункт, откуда люди отправляются к родственникам или в пункты временного размещения.На минувшей неделе силы ЛНР и ВС России сорвали попытку ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления. Вся территория предприятия, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, перешли под контроль республики.
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лнр, донбасс, россия, украина, министерство обороны рф, северодонецк
Освобождены все заложники на "Азоте"
На минувшей неделе Народная милиция ЛНР и российские войска сорвали попытку ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В заложниках у боевиков на территории "Азот" никого не осталось, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "России 24".
"В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны "Азота" полностью освобождена от украинских боевиков", - сказал посол.
По его словам, в промзоне Северодонецка все еще остается много мирных жителей: части из них (около 30%) просто некуда идти, и они не хотят покидать родной город. Народная милиция ЛНР обеспечивает укрывающихся в бомбоубежищах людей продовольствием и медикаментами.
При этом, более 500 человек уже эвакуированы с территории химкомбината, большинство вывезли в Старобельск, где есть распределительный пункт, откуда люди отправляются к родственникам или в пункты временного размещения.
На минувшей неделе силы ЛНР и ВС России сорвали попытку ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления. Вся территория предприятия, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, перешли под контроль республики.