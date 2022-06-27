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Парламент рекомендовал Кабмину отрегулировать цены на топливо до 7 июля
Парламент рекомендовал Кабмину отрегулировать цены на топливо до 7 июля
Парламент Абхазии принял постановление "О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цена на нефтепродукты" на... 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T13:40+0300
2022-06-27T13:40+0300
2022-06-27T13:44+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Парламент Абхазии рекомендовал правительству принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Абхазию по экономически обоснованным ценам до 7 июля.Народное Собрание также рекомендовало Кабмину отменить мартовское постановление, утверждающее порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов. Согласно принятому депутатами постановлению, правительство в течение двух недель должно разработать и представить на рассмотрение новый документ. В случае невыполнения рекомендаций парламентарии оставляют за собой право реагировать в соответствии с законодательством Абхазии.
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народное собрание абхазии, топливо, экономика, цены, новости
Парламент рекомендовал Кабмину отрегулировать цены на топливо до 7 июля
13:40 27.06.2022 (обновлено: 13:44 27.06.2022)
Парламент Абхазии принял постановление "О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цена на нефтепродукты" на внеочередной сессии, прошедшей в понедельник 27 июня.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Парламент Абхазии рекомендовал правительству принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Абхазию по экономически обоснованным ценам до 7 июля.
Народное Собрание также рекомендовало Кабмину отменить мартовское постановление
, утверждающее порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов.
Согласно принятому депутатами постановлению, правительство в течение двух недель должно разработать и представить на рассмотрение новый документ.
В случае невыполнения рекомендаций парламентарии оставляют за собой право реагировать в соответствии с законодательством Абхазии.