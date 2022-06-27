https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/parlament-rekomendoval-kabminu-otregulirovat-toplivnye-tseny-do-7-iyulya-1039845307.html

Парламент рекомендовал Кабмину отрегулировать цены на топливо до 7 июля

Парламент рекомендовал Кабмину отрегулировать цены на топливо до 7 июля

Парламент Абхазии принял постановление "О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цена на нефтепродукты" на... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T13:40+0300

2022-06-27T13:40+0300

2022-06-27T13:44+0300

в абхазии

народное собрание абхазии

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Парламент Абхазии рекомендовал правительству принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Абхазию по экономически обоснованным ценам до 7 июля.Народное Собрание также рекомендовало Кабмину отменить мартовское постановление, утверждающее порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов. Согласно принятому депутатами постановлению, правительство в течение двух недель должно разработать и представить на рассмотрение новый документ. В случае невыполнения рекомендаций парламентарии оставляют за собой право реагировать в соответствии с законодательством Абхазии.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

народное собрание абхазии, топливо, экономика, цены, новости