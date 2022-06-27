https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/rossiyu-nevozmozhno-otklyuchit-ot-vsemirnogo-interneta-zayavil-peskov-1039839864.html

Россию невозможно отключить от всемирного интернета, заявил Песков

Россию невозможно отключить от всемирного интернета, заявил Песков

Ранее Минцифры заявляло о том, что главный магистральный оператор "Ростелеком" готов получать интернет-трафик из Азии, если его отключат от европейских точек... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T08:45+0300

2022-06-27T08:45+0300

2022-06-27T08:53+0300

россия

интернет

новости

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1d/1031543713_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f967a3ee8f7eb15ccaace1b97d92c1f8.jpg

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Россия подготовилась так, чтобы российский интернет продолжил существование при любом раскладе, но в самой стране нет планов от него отгородиться, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.О том, что Россия не останется без интернета, говорил и глава МИД Сергей Лавров."А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", - заключил спецпредставитель президента.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, интернет, новости, санкции