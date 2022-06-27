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Россию невозможно отключить от всемирного интернета, заявил Песков
Россию невозможно отключить от всемирного интернета, заявил Песков
Ранее Минцифры заявляло о том, что главный магистральный оператор "Ростелеком" готов получать интернет-трафик из Азии, если его отключат от европейских точек... 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T08:45+0300
2022-06-27T08:45+0300
2022-06-27T08:53+0300
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Россия подготовилась так, чтобы российский интернет продолжил существование при любом раскладе, но в самой стране нет планов от него отгородиться, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.О том, что Россия не останется без интернета, говорил и глава МИД Сергей Лавров."А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", - заключил спецпредставитель президента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, интернет, новости, санкции
Россию невозможно отключить от всемирного интернета, заявил Песков
08:45 27.06.2022 (обновлено: 08:53 27.06.2022)
Ранее Минцифры заявляло о том, что главный магистральный оператор "Ростелеком" готов получать интернет-трафик из Азии, если его отключат от европейских точек обмена.
СУХУМ, 27 июн - Sputnik.
Россия подготовилась так, чтобы российский интернет продолжил существование при любом раскладе, но в самой стране нет планов от него отгородиться, рассказал в интервью РИА Новости
на полях ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.
О том, что Россия не останется без интернета, говорил и глава МИД Сергей Лавров.
"А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", - заключил спецпредставитель президента.