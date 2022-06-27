https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/takie-obstoyatelstva-sanakoeva-o-defekture-i-tsenakh-na-lekarstvennye-preparaty-v-abkhazii-1039795505.html

Такие обстоятельства: Санакоева о снабжении и ценах на лекарства в Абхазии

Такие обстоятельства: Санакоева о снабжении и ценах на лекарства в Абхазии

Как формируются сегодня цены на лекарства, существует ли сегодня дефицит лекарств, как решается вопрос поставок и о чем сегодня тревожатся хозяева аптек, в... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T14:02+0300

2022-06-27T14:02+0300

2022-06-27T17:35+0300

радио

такие обстоятельства

лекарства

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Такие обстоятельства: Санакоева о дефектуре и ценах на лекарственные препараты в Абхазии Такие обстоятельства: Санакоева о дефектуре и ценах на лекарственные препараты в Абхазии

Дефектуры в лекарственных препаратов серьезной нет, затруднилась логистика, доставка лекарств, сказала Санакоева в беседе на радио."Если раньше Россия медицинские препараты получила из Запада, то сейчас идут через Индию, Китай, Турцию. оттуда поступают в Среднюю Азию, а затем в Россию. В одночасье поставки не могут прекратится. Фармацевтические заводы все заключила договора с Россией и все препараты пошли на производство, у них сроки годности, на них потрачено много денег", - сказала эксперт.По словам Санакоевой задержки в поставках может быть даже у российских производителей, так как субстанции для изготовления закупаются в других странах.Говоря о высоких ценах на лекарства, директор сухумской городской аптеки № 4 сказала, что они поднялись на 40%."Оптовые базы нам не подчиняются, каждую неделю цена меняется. У них проблемы из-за логистики. Я буду закупать, потому что человеку эти лекарства нужны, нет денег, в конце концов подарю, но я не могу все население обеспечить. У нас есть список жизненно важных препаратов, на которые наценка только 18% или 22%. Никто не наживается на лекарствах, аптеки тем более. Цены поднялись очень", - отметила Санакоева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, лекарства, аудио