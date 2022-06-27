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Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом
Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом
Сотни иностранных наемников воюют на стороне ВСУ, больше всего из Польши, Канады, США и Грузии. 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T16:52+0300
2022-06-27T16:52+0300
2022-06-27T16:52+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили наемников бандформирования "грузинский легион", причастных к истязаниям и зверским убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Операция была совершена 26 июня вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков. Первая группа была "интернациональной" и включала в себя граждан европейских государств, а вторая состояла только из наемников, входивших в так называемый "грузинский легион", уточнил генерал.По его словам, в рядах этого бандформирования воюют в основном уголовники. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.
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Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом
Сотни иностранных наемников воюют на стороне ВСУ, больше всего из Польши, Канады, США и Грузии.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik.
Вооруженные силы России уничтожили наемников бандформирования "грузинский легион", причастных к истязаниям и зверским убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, сообщил
официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Операция была совершена 26 июня вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
Первая группа была "интернациональной" и включала в себя граждан европейских государств, а вторая состояла только из наемников, входивших в так называемый "грузинский легион", уточнил генерал.
По его словам, в рядах этого бандформирования воюют в основном уголовники.
"Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", - отметил Конашенков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.