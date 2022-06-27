https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/unichtozheny-gruzinskie-naemniki-istyazavshie-rossiyskikh-voennykh-pod-kievom-1039849052.html

Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом

Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом

Сотни иностранных наемников воюют на стороне ВСУ, больше всего из Польши, Канады, США и Грузии. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T16:52+0300

2022-06-27T16:52+0300

2022-06-27T16:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили наемников бандформирования "грузинский легион", причастных к истязаниям и зверским убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Операция была совершена 26 июня вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков. Первая группа была "интернациональной" и включала в себя граждан европейских государств, а вторая состояла только из наемников, входивших в так называемый "грузинский легион", уточнил генерал.По его словам, в рядах этого бандформирования воюют в основном уголовники. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.

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