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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/unichtozheny-gruzinskie-naemniki-istyazavshie-rossiyskikh-voennykh-pod-kievom-1039849052.html
Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом
Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом
Сотни иностранных наемников воюют на стороне ВСУ, больше всего из Польши, Канады, США и Грузии. 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T16:52+0300
2022-06-27T16:52+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили наемников бандформирования "грузинский легион", причастных к истязаниям и зверским убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Операция была совершена 26 июня вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков. Первая группа была "интернациональной" и включала в себя граждан европейских государств, а вторая состояла только из наемников, входивших в так называемый "грузинский легион", уточнил генерал.По его словам, в рядах этого бандформирования воюют в основном уголовники. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.
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Уничтожены грузинские наемники, истязавшие российских военных под Киевом

16:52 27.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы чеченского отряда "Ахмат" в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Сотни иностранных наемников воюют на стороне ВСУ, больше всего из Польши, Канады, США и Грузии.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили наемников бандформирования "грузинский легион", причастных к истязаниям и зверским убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Операция была совершена 26 июня вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР. Российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
Первая группа была "интернациональной" и включала в себя граждан европейских государств, а вторая состояла только из наемников, входивших в так называемый "грузинский легион", уточнил генерал.
По его словам, в рядах этого бандформирования воюют в основном уголовники.
"Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали", - отметил Конашенков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.
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