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Политолог оценил возможность открытия "второго фронта" Грузией против России

Политолог оценил возможность открытия "второго фронта" Грузией против России

Политолог Артур Атаев прокомментировал возможность открытия Грузией второго фронта против России в Абхазии и Южной Осетии, если Западу удастся подтолкнуть... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T14:14+0300

2022-06-28T14:14+0300

2022-06-28T14:25+0300

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Политолог оценил возможность открытия "второго фронта" Грузией против России Политолог оценил возможность открытия "второго фронта" Грузией против России

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видео-мост "Безопасность Абхазии в контексте политических событий в Грузии и на Украине".По словам политолога, начальника Сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаева, в Грузии производится, довольно серьезная по меркам Закавказья, линейка вооружений, что не может не вызывать обеспокоенность."Я убежден, что в обозримой перспективе второго фронта не будет пока. По крайней мере, пока есть Гарибашвили (премьер-министр Грузии-примеч.), Иванишвили (основатель правящей партии Грузии, экс премьер-министр и миллиардер-примеч.). Но это такая мечта, такой вектор, такой путь, который рождает у грузинского политического истеблишмента образ будущей Грузии. Он есть на карте, в кинематографе и есть в целом у населения. Это очень опасно", - сказал Атаев.По мнению политолога, идет коренное переформатирование мировых геополитических трендов."Есть заявление Британии о том, что Украина и Австралия могут создать новое НАТО. А где гарантия того, что с приходом нового Саакашвили, в Грузии не будет тренд на вступление в новый блок?", - сказал Атаев.В качестве примера того, что Грузия не отказалась от реваншистских идей , политолог привел слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отметила, что ситуация на Украине может дать возможность вернуть утерянные территории."То, что это заявление прозвучало, это показывает на правильность формулы, что артикуляция заявлений о необходимости вхождения Украины, Молдавии и тем более Грузии в Евросоюз – это путь в НАТО. Для политического истеблишмента Грузии со времен раннего Саакашвили, золотая мечта и пора грез – это путь в НАТО. Это такой миф, который даст пилюлю безопасности для Грузии навечно ", - отметил Атаев.

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