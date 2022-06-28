https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/adleyba-o-bezhentsakh-iz-donbassa-v-abkhazii-zamenit-dom-my-ne-mozhem-kak-by-ni-staralis--1039869703.html
Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались
Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались
Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят дни беженцев из Донбасса в Сухуме, как обустроили свой быт и чем... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T17:47+0300
2022-06-28T17:47+0300
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Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались
Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались
Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик почти четыре месяца находятся в Абхазии, они живут в столичной гостинице "Айтар". По словам директора пансионата Адлейба, из 127 человек остались 35. Другие же вернулись домой, а некоторые переехали жить в Пицунду и Афон, там же нашли работу."Те, кто остались, читают новости. Донбасс бомбят. Они все с детьми, уехать пока страшно и опасно. Пока ждут. Все хорошо в плане быта, они тут уже знакомыми обзавелись, друзьями, но хотят домой. Дом им заменить мы никак не можем, как бы ни старались", - сказал Адлейба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, беженцы, аудио
Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались
17:47 28.06.2022 (обновлено: 19:02 28.06.2022)
Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят дни беженцев из Донбасса в Сухуме, как обустроили свой быт и чем занимаются в Абхазии.
Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик почти четыре месяца находятся в Абхазии, они живут в столичной гостинице "Айтар". По словам директора пансионата Адлейба, из 127 человек остались 35. Другие же вернулись домой, а некоторые переехали жить в Пицунду и Афон, там же нашли работу.
"Те, кто остались, читают новости. Донбасс бомбят. Они все с детьми, уехать пока страшно и опасно. Пока ждут. Все хорошо в плане быта, они тут уже знакомыми обзавелись, друзьями, но хотят домой. Дом им заменить мы никак не можем, как бы ни старались", - сказал Адлейба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.