https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/adleyba-o-bezhentsakh-iz-donbassa-v-abkhazii-zamenit-dom-my-ne-mozhem-kak-by-ni-staralis--1039869703.html

Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались

Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались

Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба в эфире радио Sputnik рассказал, как проходят дни беженцев из Донбасса в Сухуме, как обустроили свой быт и чем... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T17:47+0300

2022-06-28T17:47+0300

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Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались Адлейба о беженцах из Донбасса в Абхазии: заменить дом мы не можем, как бы ни старались

Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик почти четыре месяца находятся в Абхазии, они живут в столичной гостинице "Айтар". По словам директора пансионата Адлейба, из 127 человек остались 35. Другие же вернулись домой, а некоторые переехали жить в Пицунду и Афон, там же нашли работу."Те, кто остались, читают новости. Донбасс бомбят. Они все с детьми, уехать пока страшно и опасно. Пока ждут. Все хорошо в плане быта, они тут уже знакомыми обзавелись, друзьями, но хотят домой. Дом им заменить мы никак не можем, как бы ни старались", - сказал Адлейба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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