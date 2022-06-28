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Алхас Квициниа вышел к Джансуху Адлейба на площадь Свободы в Сухуме

Алхас Квициниа вышел к Джансуху Адлейба на площадь Свободы в Сухуме

Общественный деятель Джансух Адлейба 13 июня объявил о начале одиночной акции голодовки из-за повышения цен на топливо в республике. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T23:00+0300

2022-06-28T23:00+0300

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Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейба, активистом, объявившим голодовку в знак протеста против повышения топливных цен.Квициниа пояснил, что президент Абхазии Аслан Бжания не может выйти к людям, собравшимся на площади, так как принимает приехавшую делегацию из России, с которой, в том числе, планирует обсуждать и возникшую проблему, так волнующую общество.Также он попросил Джансуха Адлейба прекратить голодовку и в любое удобное время прийти в администрацию президента, чтобы лично обсудить пути выхода из ситуации.Джансух Адлейба, в свою очередь, заявил, что акция продолжится до тех пор, пока президент не сможет приехать на площадь и выйти к народу, так как, по его мнению, глава государства может "одним волевым решением" решить проблему и снизить цену на топливо в кратчайшие сроки.

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