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Аслан Бжания принял замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача
Аслан Бжания принял замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача
По словам главы государства, у сторон накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T23:43+0300
2022-06-28T23:43+0300
2022-06-28T23:43+0300
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В ходе встречи Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания за поддержку, которую Абхазия оказывает России после начала специальной военной операции на Украине, за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, за прием и размещение беженцев из Донбасса.В свою очередь Аслан Бжания заметил, что солидарность с военной спецоперацией - это желание многонационального народа Абхазии, который как никакой другой знает, что такое беда, и как важно в такие минуты понимать, что тебя поддержат.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, новости, аслан бжания, видео, видео
Аслан Бжания принял замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача
По словам главы государства, у сторон накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения.
В ходе встречи Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания за поддержку, которую Абхазия оказывает России после начала специальной военной операции на Украине, за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, за прием и размещение беженцев из Донбасса.
В свою очередь Аслан Бжания заметил, что солидарность с военной спецоперацией - это желание многонационального народа Абхазии, который как никакой другой знает, что такое беда, и как важно в такие минуты понимать, что тебя поддержат.