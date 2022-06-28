https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-prinyal-zamministra-ekonomrazvitiya-rossii-dmitriya-volvacha-1039879625.html

Аслан Бжания принял замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача

Аслан Бжания принял замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача

По словам главы государства, у сторон накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T23:43+0300

2022-06-28T23:43+0300

2022-06-28T23:43+0300

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В ходе встречи Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания за поддержку, которую Абхазия оказывает России после начала специальной военной операции на Украине, за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, за прием и размещение беженцев из Донбасса.В свою очередь Аслан Бжания заметил, что солидарность с военной спецоперацией - это желание многонационального народа Абхазии, который как никакой другой знает, что такое беда, и как важно в такие минуты понимать, что тебя поддержат.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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