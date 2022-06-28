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Часть Сухума останется без света 28 июня
Часть Сухума останется без света 28 июня
Неудобства связаны с ремонтными работами на подстанции "ИЭПиТ". 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T10:18+0300
2022-06-28T10:18+0300
2022-06-28T10:18+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без света во вторник, 28 июня, из-за отключения подстанции "ИЭПиТ", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Причиной отключения стали ремонтные работы на подстанции.
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум, черноморэнерго
Часть Сухума останется без света 28 июня
Неудобства связаны с ремонтными работами на подстанции "ИЭПиТ".
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без света во вторник, 28 июня, из-за отключения подстанции "ИЭПиТ", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Электричества не будет с 10:00 до 16:00.
Причиной отключения стали ремонтные работы на подстанции.