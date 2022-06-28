https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-perspektivakh-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-v-abkhazii---1039844750.html

Такие обстоятельства: Качарава о перспективах производства стройматериалов в Абхазии

Такие обстоятельства: Качарава о перспективах производства стройматериалов в Абхазии

В послании Парламенту глава государства Аслан Бжания назвал перспективной отраслью – производство стройматериалов. Как развивать это направление, какие... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T10:20+0300

2022-06-28T10:20+0300

2022-06-28T12:28+0300

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Такие обстоятельства: Качарава о перспективах развития строительной отрасли в Абхазии Такие обстоятельства: Качарава о перспективах развития строительной отрасли в Абхазии

В связи со спецоперацией России на Донбассе, открылось очень много перспектив по экономическому развитию Абхазии, сказал Качарава в беседе на радио."Для нас не только направление строительных материалов очень интересно и перспективно, в частности, есть смысл здесь начать производство. Есть некоторые стройматериалы, которые производятся из зарубежных компонентов, то, что сложно завозить в Россию, можно завозить в Абхазию. Здесь производить продукцию и отправлять в Россию. Я считаю, что сейчас в связи со спецоперацией России на Донбассе, открылось очень много перспектив по экономическому развитию. Надо просто понимать, что мы хотим производить", - отметил предприниматель.Качарава поделился своим мнением, какое направление строительного рынка было бы наиболее перспективным и почему необходимо ориентироваться больше на внешний рынок."Тут нужно понимать, о каких стройматериалах мы говорим. Если речь идет о лесе, то нужно понять, какой у нас есть, насколько он пригоден на стройке, какой будет возобновляемый фонд. Наверное, рентабельность, цена будет, естественно, ниже, потому что то, что вырубается на месте и продается на месте, должно по логике, стоить дешевле, чем то, что везется из Сибири. Если мы берем керамическую плитку, то вся белая глина из которой делается керамогранит, везется из Краматорска. Разницы нет, поставите производство в Абхазии, в России или где-то еще, вы берете сырье в одном месте. Особо дешево не будет. Удешевление может быть только за счет электроэнергии, меньших налогов, более дешевой рабочей силы, но бизнес не будет рентабельном, если он будет ограничиваться только внутренним рынком", - подчеркнул Качарава.Член Общественной палаты также рассказал, чем Абхазия может привлечь потенциального инвестора.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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