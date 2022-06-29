https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/ekspert-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-kinzhal-kotoryy-ranit-ruku-zapada-nanosyaschego-udar-1039895854.html

Эксперт о новых санкциях против России: кинжал, который ранит руку Запада, наносящего удар

Эксперт о новых санкциях против России: кинжал, который ранит руку Запада, наносящего удар

В Белом доме анонсировали новые санкции против России. В частности, страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна". Ситуацию... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T14:47+0300

2022-06-29T14:47+0300

2022-06-29T14:47+0300

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Эксперт о новых санкциях против России: кинжал, который ранит руку Запада, наносящего удар Эксперт о новых санкциях против России: кинжал, который ранит руку Запада, наносящего удар

Вашингтоном сначала принимается решение о санкциях, затем ищется повод. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев."Когда началась российская спецоперация на Украине, ко мне обратились дипломаты дружественной страны и спросили, как Россия будет выстаивать против санкций Запада. На что я им объяснил, что все санкции, которые будут введены именно сейчас, в любом случае были бы введены, может быть, по времени несколько растянуто. То есть санкции, которые планировались в течение пяти-семи лет, будут введены сейчас. Это ничего не меняет, кроме того, что им труднее будет противостоять, так как времени мало", - сказал Перенджиев.Он отметил, что аллегорией на новые санкции можно назвать кинжал. Кинжал - это санкции. Несмотря на то, что рукоятка у этого кинжала отвалилась, Запад продолжает действовать, хватаясь за само лезвие кинжала. Как следствие, они сами себя ранят, царапают и пытаются нанести России удар, который становится неэффективным.

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