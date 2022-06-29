https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/muzykalnyy-festival-opera-viva-proydet-v-sukhume-1039878451.html

Музыкальный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме

Музыкальный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме

Фестиваль пройдет в двух городах - в Сухуме и в Пицунде, участие в нем примут абхазские и российские музыканты. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T08:50+0300

2022-06-29T08:50+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Второй Международный оперный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в начале июля в Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. В фестивале примут участие камерный оркестр Абхазии под руководством Давида Терзяна, хоровая капелла под руководством Норы Аджинджал. Кроме того, абхазских зрителей порадуют и музыканты из России - государственный симфонический оркестр Адыгеи и Камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского.Исполнять оперные арии перед зрителями будут Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Сирануш Гаспарян,солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов. Кроме того, в фестивале примет участие органист Лука Гаделия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210709/Opera-Viva-muzykalnyy-festival-proshel-v-Abkhazii-1032808759.html

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