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Музыкальный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме
Музыкальный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме
Фестиваль пройдет в двух городах - в Сухуме и в Пицунде, участие в нем примут абхазские и российские музыканты. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Второй Международный оперный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в начале июля в Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. В фестивале примут участие камерный оркестр Абхазии под руководством Давида Терзяна, хоровая капелла под руководством Норы Аджинджал. Кроме того, абхазских зрителей порадуют и музыканты из России - государственный симфонический оркестр Адыгеи и Камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского.Исполнять оперные арии перед зрителями будут Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Сирануш Гаспарян,солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов. Кроме того, в фестивале примет участие органист Лука Гаделия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210709/Opera-Viva-muzykalnyy-festival-proshel-v-Abkhazii-1032808759.html
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культура, новости, абхазия, музыка

Музыкальный фестиваль "Opera Viva" пройдет в Сухуме

08:50 29.06.2022 (обновлено: 09:52 29.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль "Opera Viva" на набережной Сухума
Фестиваль Opera Viva на набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Фестиваль пройдет в двух городах - в Сухуме и в Пицунде, участие в нем примут абхазские и российские музыканты.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Второй Международный оперный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в начале июля в Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Открытие фестиваля состоится 5 июля в 20:00 в Абхазском государственном драматическом театре. Там же 6 июля, в 20:00 пройдет концерт "Piano Duo". А торжественное закрытие фестиваля состоится 7 июля в Пицундском храме. Оно начнется в 17:00.
В фестивале примут участие камерный оркестр Абхазии под руководством Давида Терзяна, хоровая капелла под руководством Норы Аджинджал. Кроме того, абхазских зрителей порадуют и музыканты из России - государственный симфонический оркестр Адыгеи и Камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Фестиваль Opera Viva прошел на набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2021
В Абхазии
"Opera Viva": музыкальный фестиваль прошел в Абхазии
9 июля 2021, 22:17
Исполнять оперные арии перед зрителями будут Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Сирануш Гаспарян,солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов. Кроме того, в фестивале примет участие органист Лука Гаделия.
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