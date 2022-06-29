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Разбор завалов и разминирование: миссия МЧС Абхазии на Донбассе

Разбор завалов и разминирование: миссия МЧС Абхазии на Донбассе

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная гуманитарной миссии абхазских спасателей в Луганской Народной... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T17:31+0300

2022-06-29T17:31+0300

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Представители МЧС Абхазии две недели находилась в ЛНР с гуманитарной миссией.По словам главы ведомства Льва Квициния, поездка в ЛНР была непростой, так как там, где работали абхазские спасатели, велись обстрелы и было небезопасно.Он отметил, что его сотрудники сделали все возможное при разминировании, разборе завалов и многом другом, связанном с ликвидацией последствий боевых действий, и добавил, что в дальнейшем, возможно, абхазские спасатели еще раз поедут в ДНР и ЛНР.Также в рамках гуманитарной миссии абхазские спасатели привезли в ЛНР десять тонн необходимого груза, в основном продуктов питания: круп, тушенки, подсолнечного масла и питьевой воды.

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