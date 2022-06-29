https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/soyuznoe-gosudarstvo-i-vtoroy-front-kakie-vyzovy-i-perspektivy-ozhidayut-abkhaziyu-1039908384.html

Союзное государство и второй фронт: какие вызовы и перспективы ожидают Абхазию

Союзное государство и второй фронт: какие вызовы и перспективы ожидают Абхазию

В интервью радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания прокомментировал перспективы вступления республики в союзное государство и... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T20:53+0300

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По словам Тания, чтобы говорить о перспективе вступления Абхазии в союзное государство, нужно понимать, что оно будет представлять с юридической, военной и экономической точки зрения. Кроме того, дипломат добавил, что нужно понимать, будут ли третьи страны, входящие в союз, признавать суверенитет Абхазии.Говоря о перспективах открытия второго фронта в Грузии через начало конфликта с Абхазией, Тания заявил, что это решение будет зависеть от давления на правящую политическую элиту в стране. По его словам, сейчас политическая элита выдерживает все удары, но нужно быть готовыми к развитию любых сценариев, так как "безумные решения лидеров Грузии, вопреки всем предостережениям, приводили к войнам".Подробнее по теме узнайте из видеоматериала Sputnik.

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