https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/soyuznoe-gosudarstvo-i-vtoroy-front-kakie-vyzovy-i-perspektivy-ozhidayut-abkhaziyu-1039908384.html
Союзное государство и второй фронт: какие вызовы и перспективы ожидают Абхазию
Союзное государство и второй фронт: какие вызовы и перспективы ожидают Абхазию
В интервью радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания прокомментировал перспективы вступления республики в союзное государство и... 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T20:53+0300
2022-06-29T20:53+0300
2022-06-29T20:53+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
политика
международные отношения
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039906478_0:263:3067:1988_1920x0_80_0_0_70b329004fa4c57915d1945757e49770.jpg
По словам Тания, чтобы говорить о перспективе вступления Абхазии в союзное государство, нужно понимать, что оно будет представлять с юридической, военной и экономической точки зрения. Кроме того, дипломат добавил, что нужно понимать, будут ли третьи страны, входящие в союз, признавать суверенитет Абхазии.Говоря о перспективах открытия второго фронта в Грузии через начало конфликта с Абхазией, Тания заявил, что это решение будет зависеть от давления на правящую политическую элиту в стране. По его словам, сейчас политическая элита выдерживает все удары, но нужно быть готовыми к развитию любых сценариев, так как "безумные решения лидеров Грузии, вопреки всем предостережениям, приводили к войнам".Подробнее по теме узнайте из видеоматериала Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039906478_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_bfb971895542bdfe9789ca45bcfc8c87.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, политика, международные отношения, абхазия, видео
Союзное государство и второй фронт: какие вызовы и перспективы ожидают Абхазию
В интервью радио Sputnik Абхазия посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания прокомментировал перспективы вступления республики в союзное государство и поделился мнением о последствиях открытия второго фронта в Грузии.
По словам Тания, чтобы говорить о перспективе вступления Абхазии в союзное государство, нужно понимать, что оно будет представлять с юридической, военной и экономической точки зрения. Кроме того, дипломат добавил, что нужно понимать, будут ли третьи страны, входящие в союз, признавать суверенитет Абхазии.
Говоря о перспективах открытия второго фронта в Грузии через начало конфликта с Абхазией, Тания заявил, что это решение будет зависеть от давления на правящую политическую элиту в стране. По его словам, сейчас политическая элита выдерживает все удары, но нужно быть готовыми к развитию любых сценариев, так как "безумные решения лидеров Грузии, вопреки всем предостережениям, приводили к войнам".
Подробнее по теме узнайте из видеоматериала Sputnik.