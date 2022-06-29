https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/takie-obstoyatelstva-leyba-rasskazal-v-chem-klyuch-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-abkhazii---1039880848.html
Такие обстоятельства: Лейба рассказал, в чем ключ устойчивого развития экономики Абхазии
Такие обстоятельства: Лейба рассказал, в чем ключ устойчивого развития экономики Абхазии
Кандидат экономических наук Саид Лейба в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития экономики Абхазии и роль инвестиций в этом. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T17:20+0300
2022-06-29T17:20+0300
2022-06-29T17:20+0300
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Такие обстоятельства: Лейба рассказал, в чем ключ устойчивого развития экономики Абхазии
Такие обстоятельства: Лейба рассказал, в чем ключ устойчивого развития экономики Абхазии
В своем послании Парламенту Аслан Бжания озвучил проблемы, сдерживающие развитие страны, среди которых ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в Абхазии.Абхазская экономика в целом должна быть экспортоориентирована, как экономика Японии, Южной Кореи, Израиля, по целому ряду причин, подчеркнул Лейба в интервью радио."Во-первых – внутренний рынок абхазский не велик из-за количества населения, во-вторых, Абхазии есть что предложить внешнему рынку. Пусть это не высокотехнологичная продукция, пусть это будет сельское хозяйство. Чем не интересен пример Израиля с очень плохим климатом для сельхозпроизводства, но которая ежегодно на 1,5 миллиарда долларов экспортирует сельхозпродукцию. Нам прежде всего необходимо искать рынки сбыта, в этом будет находится ключ к устойчивому развитию страны", - сказал экономист.Лейба рассказал, о том, какие возможности для экспорта открываются для Абхазии в связи с геополитическими событиями, какие ниши могла бы занять республика.Экономист также объяснил, почему необходимо привлекать иностранные инвестиции в Абхазию. По словам Лейба, инвестиции принесут за собой и технологии, и знания, и деньги. Они способны вывести Абхазию на другой уровень, заключил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, экономика, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Лейба рассказал, в чем ключ устойчивого развития экономики Абхазии
Кандидат экономических наук Саид Лейба в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития экономики Абхазии и роль инвестиций в этом.
В своем послании Парламенту Аслан Бжания озвучил проблемы, сдерживающие развитие страны, среди которых ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, производимой в Абхазии.
Абхазская экономика в целом должна быть экспортоориентирована, как экономика Японии, Южной Кореи, Израиля, по целому ряду причин, подчеркнул Лейба в интервью радио.
"Во-первых – внутренний рынок абхазский не велик из-за количества населения, во-вторых, Абхазии есть что предложить внешнему рынку. Пусть это не высокотехнологичная продукция, пусть это будет сельское хозяйство. Чем не интересен пример Израиля с очень плохим климатом для сельхозпроизводства, но которая ежегодно на 1,5 миллиарда долларов экспортирует сельхозпродукцию. Нам прежде всего необходимо искать рынки сбыта, в этом будет находится ключ к устойчивому развитию страны", - сказал экономист.
Лейба рассказал, о том, какие возможности для экспорта открываются для Абхазии в связи с геополитическими событиями, какие ниши могла бы занять республика.
Экономист также объяснил, почему необходимо привлекать иностранные инвестиции в Абхазию. По словам Лейба, инвестиции принесут за собой и технологии, и знания, и деньги. Они способны вывести Абхазию на другой уровень, заключил он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.