https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/turbaza-dzhonua-i-arshba-o-tsifrovizatsii-tursfery-abkhazii-1039870517.html

Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии

Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии

О цифровизации турсферы, как внедряются информационные технологии и на какой стадии этот процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T10:13+0300

2022-06-29T10:13+0300

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Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии

Цифровая трансформация в туризме, как изменился процесс бронирования, оплаты услуг и планирование отдыха, какие методы используют туристы для посещения Абхазии, как IT технологии оптимизируют работу объектов туристической сферы, предоставляют гибкие инструменты рассказали гости программы "Турбаза".Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, отдых, туризм, информационные технологии, турбаза, подкасты, аудио