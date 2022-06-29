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Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии
Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии
О цифровизации турсферы, как внедряются информационные технологии и на какой стадии этот процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник... 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T10:13+0300
2022-06-29T10:13+0300
2022-06-29T13:40+0300
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Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии
Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии
Цифровая трансформация в туризме, как изменился процесс бронирования, оплаты услуг и планирование отдыха, какие методы используют туристы для посещения Абхазии, как IT технологии оптимизируют работу объектов туристической сферы, предоставляют гибкие инструменты рассказали гости программы "Турбаза".Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Турбаза: Джонуа и Аршба о цифровизации турсферы Абхазии
10:13 29.06.2022 (обновлено: 13:40 29.06.2022)
О цифровизации турсферы, как внедряются информационные технологии и на какой стадии этот процесс в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали начальник информационного Управления Министерства туризма Саид Аршба и директор компании "Гаруда Экспресс" Гудиса Джонуа.
Цифровая трансформация в туризме, как изменился процесс бронирования, оплаты услуг и планирование отдыха, какие методы используют туристы для посещения Абхазии, как IT технологии оптимизируют работу объектов туристической сферы, предоставляют гибкие инструменты рассказали гости программы "Турбаза".
Полная версия беседы в аудиофайле выше.