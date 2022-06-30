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"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре
"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре
Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун поставила новый спектакль по знаменитой пьесе Шоты Чкадуа "Кто из нас глухой?". 30.06.2022, Sputnik Абхазия
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2022-06-30T17:30+0300
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Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой?" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом. Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца."Безусловно, это тяжелый труд, каждый день мы занимались определенным делом, и осуществление идеи становится заметно не только на самом спектакле, но и на прогонах, репетициях", - отметила режиссер в интервью Sputnik.Следующий показ спектакля "Кто из нас глухой?", состоится 30 июня в 19:00.Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).Он писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Многие сатирические и юмористические спектакли по пьесам Чкадуа входят в репертуар Абхазского театра.
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фото, фото , мультимедиа, абхазский драматический театр, премьера, культура

"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре

17:30 30.06.2022
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Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун поставила новый спектакль по знаменитой пьесе Шоты Чкадуа "Кто из нас глухой?".
Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.
Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой?" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом. Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца.
"Безусловно, это тяжелый труд, каждый день мы занимались определенным делом, и осуществление идеи становится заметно не только на самом спектакле, но и на прогонах, репетициях", - отметила режиссер в интервью Sputnik.
Следующий показ спектакля "Кто из нас глухой?", состоится 30 июня в 19:00.
Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).
Он писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Многие сатирические и юмористические спектакли по пьесам Чкадуа входят в репертуар Абхазского театра.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.

Премьера комедийного спектакля &quot;Кто из нас глухой?&quot; состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по одноименному произведению Шоты Чкадуа.

Он поставлен по одноименному произведению Шоты Чкадуа. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по одноименному произведению Шоты Чкадуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Около 15 лет назад она уже ставила спектакль по этой пьесе.

Около 15 лет назад она уже ставила спектакль по этой пьесе. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Около 15 лет назад она уже ставила спектакль по этой пьесе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нынешняя постановка – новый подход к материалу с новым актерским составом.

Нынешняя постановка – новый подход к материалу с новым актерским составом. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нынешняя постановка – новый подход к материалу с новым актерским составом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль жены персонажа - Биды исполнила журналист Элеонора Когониа.

Роль жены персонажа - Биды исполнила журналист Элеонора Когониа. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль жены персонажа - Биды исполнила журналист Элеонора Когониа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она вышла на театральную сцену после многолетнего перерыва.

Она вышла на театральную сцену после многолетнего перерыва. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она вышла на театральную сцену после многолетнего перерыва.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль заставляет зрителя и смеяться, и задуматься.

Спектакль заставляет зрителя и смеяться, и задуматься. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль заставляет зрителя и смеяться, и задуматься.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца.

Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке "Кто из нас глухой?" принимает участие десять актеров.

В постановке &quot;Кто из нас глухой?&quot; принимает участие десять актеров. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке "Кто из нас глухой?" принимает участие десять актеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Элеонора Когониа и актер Абхазского театра Даур Арухаа играют мужа и жену в спектакле.

Элеонора Когониа и актер Абхазского театра Даур Арухаа играют мужа и жену в спектакле. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Элеонора Когониа и актер Абхазского театра Даур Арухаа играют мужа и жену в спектакле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глуховатую старуху играет актриса Тома Авидзба. Ей орут в ухо по громкоговорителю. Она же в конце спектакля риторически вопрошает "И кто из нас глухой?"

Глуховатую старуху играет актриса Тома Авидзба. Ей орут в ухо по громкоговорителю. Она же в конце спектакля риторически вопрошает &quot;И кто из нас глухой?&quot; - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глуховатую старуху играет актриса Тома Авидзба. Ей орут в ухо по громкоговорителю. Она же в конце спектакля риторически вопрошает "И кто из нас глухой?"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ спектакля пройдет 30 июня в 19:00.

Следующий показ спектакля пройдет 30 июня в 19:00. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ спектакля пройдет 30 июня в 19:00.

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