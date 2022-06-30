"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре

Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой?" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом. Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца."Безусловно, это тяжелый труд, каждый день мы занимались определенным делом, и осуществление идеи становится заметно не только на самом спектакле, но и на прогонах, репетициях", - отметила режиссер в интервью Sputnik.Следующий показ спектакля "Кто из нас глухой?", состоится 30 июня в 19:00.Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).Он писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Многие сатирические и юмористические спектакли по пьесам Чкадуа входят в репертуар Абхазского театра.
Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун поставила новый спектакль по знаменитой пьесе Шоты Чкадуа "Кто из нас глухой?".
Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.
Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой?" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом. Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца.
"Безусловно, это тяжелый труд, каждый день мы занимались определенным делом, и осуществление идеи становится заметно не только на самом спектакле, но и на прогонах, репетициях", - отметила режиссер в интервью Sputnik.
Следующий показ спектакля "Кто из нас глухой?", состоится 30 июня в 19:00.
Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).
Он писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Многие сатирические и юмористические спектакли по пьесам Чкадуа входят в репертуар Абхазского театра.