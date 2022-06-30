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"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре

"Кто из нас глухой?": премьера в Абхазском театре

Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун поставила новый спектакль по знаменитой пьесе Шоты Чкадуа "Кто из нас глухой?". 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T17:30+0300

2022-06-30T17:30+0300

2022-06-30T17:30+0300

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Премьера комедийного спектакля "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 29 июня.Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой?" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом. Репетиции постановки перед премьерой продолжались около месяца."Безусловно, это тяжелый труд, каждый день мы занимались определенным делом, и осуществление идеи становится заметно не только на самом спектакле, но и на прогонах, репетициях", - отметила режиссер в интервью Sputnik.Следующий показ спектакля "Кто из нас глухой?", состоится 30 июня в 19:00.Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).Он писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Многие сатирические и юмористические спектакли по пьесам Чкадуа входят в репертуар Абхазского театра.

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