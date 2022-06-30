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Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений
Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с управляющим АПЦ Виссарионом Аплиаа вопрос раскола Абхазской церкви, сообщает пресс-служба... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T16:24+0300
2022-06-30T16:24+0300
2022-06-30T16:24+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с управляющим АПЦ Виссарионом Аплиаа вопрос раскола Абхазской церкви, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания и Аплиаа поговорили, в частности, о путях гармонизации внутрицерковных отношений и развитии церковной жизни в стране.Встреча прошла с участием руководителя Администрации Президента Алхаса Квициниа и секретаря Совбеза Сергея Шамба. В мае 2011 года у стен Новоафонского монастыря состоялся Первый Церковно-народный сход, на котором его участники создали Священную Митрополию Абхазии, и заявили о ее независимости от Абхазской Православной Церкви. В тот же день был создан Совет Священной Митрополии Абхазии и избран ее патриарх - иеромонах Дорофей (Дбар).Так, более 10 лет назад произошел по сути раскол Абхазской церкви, имевший большой общественно-политический резонанс.
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церковь, православие, новости
Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с управляющим АПЦ Виссарионом Аплиаа вопрос раскола Абхазской церкви, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания и Аплиаа поговорили, в частности, о путях гармонизации внутрицерковных отношений и развитии церковной жизни в стране.
Встреча прошла с участием руководителя Администрации Президента Алхаса Квициниа и секретаря Совбеза Сергея Шамба.
В мае 2011 года у стен Новоафонского монастыря состоялся Первый Церковно-народный сход, на котором его участники создали Священную Митрополию Абхазии, и заявили о ее независимости от Абхазской Православной Церкви. В тот же день был создан Совет Священной Митрополии Абхазии и избран ее патриарх - иеромонах Дорофей (Дбар).
Так, более 10 лет назад произошел по сути раскол Абхазской церкви, имевший большой общественно-политический резонанс.