https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bzhaniya-obsudil-s-vissarionom-apliaa-garmonizatsiyu-vnutritserkovnykh-otnosheniy-1039929000.html

Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений

Бжания обсудил с Виссарионом Аплиаа гармонизацию внутрицерковных отношений

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с управляющим АПЦ Виссарионом Аплиаа вопрос раскола Абхазской церкви, сообщает пресс-служба... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T16:24+0300

2022-06-30T16:24+0300

2022-06-30T16:24+0300

в абхазии

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с управляющим АПЦ Виссарионом Аплиаа вопрос раскола Абхазской церкви, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания и Аплиаа поговорили, в частности, о путях гармонизации внутрицерковных отношений и развитии церковной жизни в стране.Встреча прошла с участием руководителя Администрации Президента Алхаса Квициниа и секретаря Совбеза Сергея Шамба. В мае 2011 года у стен Новоафонского монастыря состоялся Первый Церковно-народный сход, на котором его участники создали Священную Митрополию Абхазии, и заявили о ее независимости от Абхазской Православной Церкви. В тот же день был создан Совет Священной Митрополии Абхазии и избран ее патриарх - иеромонах Дорофей (Дбар).Так, более 10 лет назад произошел по сути раскол Абхазской церкви, имевший большой общественно-политический резонанс.

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церковь, православие, новости