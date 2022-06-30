https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/chast-stolitsy-i-sukhumskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-i-vody-v-pyatnitsu-1-iyulya-1039915451.html

Часть столицы и Сухумского района останется без света и воды в пятницу 1 июля

Часть столицы и Сухумского района останется без света и воды в пятницу 1 июля

Абоненты подстанции "Сухум-2" будут обесточены на шесть часов, а воды не будет еще на два часа дольше почти у всех жителей столицы. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T17:22+0300

2022-06-30T17:22+0300

2022-06-30T17:31+0300

в абхазии

черноморэнерго

сухум

проблемы энергетической отрасли в абхазии

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102937/92/1029379254_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f64b76ef86e88ff0d53a35c6ab72a769.jpg

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Западная часть Сухумского района останется без света в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 10:00 до 16:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Сухум - 2", без света останутся жителей Нового района, Ачадары, Маяка.Из-за отключения электричества 1 июля с 10:00 до 18:00 будет прекращена и подача воды в Новый район, Старый поселок, Колос, на улице Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, в районах рынка и Маяка.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черноморэнерго, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, вода