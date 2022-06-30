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Часть столицы и Сухумского района останется без света и воды в пятницу 1 июля
Часть столицы и Сухумского района останется без света и воды в пятницу 1 июля
Абоненты подстанции "Сухум-2" будут обесточены на шесть часов, а воды не будет еще на два часа дольше почти у всех жителей столицы. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T17:22+0300
2022-06-30T17:22+0300
2022-06-30T17:31+0300
в абхазии
черноморэнерго
сухум
проблемы энергетической отрасли в абхазии
вода
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Западная часть Сухумского района останется без света в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 10:00 до 16:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Сухум - 2", без света останутся жителей Нового района, Ачадары, Маяка.Из-за отключения электричества 1 июля с 10:00 до 18:00 будет прекращена и подача воды в Новый район, Старый поселок, Колос, на улице Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, в районах рынка и Маяка.
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черноморэнерго, сухум, проблемы энергетической отрасли в абхазии, вода
Часть столицы и Сухумского района останется без света и воды в пятницу 1 июля
17:22 30.06.2022 (обновлено: 17:31 30.06.2022)
Абоненты подстанции "Сухум-2" будут обесточены на шесть часов, а воды не будет еще на два часа дольше почти у всех жителей столицы.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik.
Западная часть Сухумского района останется без света в пятницу, 1 июля, сообщает
пресс-служба "Черноморэнерго".
С 10:00 до 16:00 в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Сухум - 2", без света останутся жителей Нового района, Ачадары, Маяка.
Из-за отключения электричества 1 июля с 10:00 до 18:00 будет прекращена и подача воды в Новый район, Старый поселок, Колос, на улице Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, в районах рынка и Маяка.