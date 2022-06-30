https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html
Делба заявил о перерасчете зарплат бюджетников с начала года
Делба заявил о перерасчете зарплат бюджетников с начала года
На заседании Кабмина 30 июня было принято постановление о повышении заработных плат отдельным категориям граждан Абхазии в 2022 году. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T20:41+0300
2022-06-30T20:41+0300
2022-06-30T21:21+0300
в абхазии
кабмин абхазии
владимир делба
зарплаты
бюджетники
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Бюджетникам, которым повысят зарплаты в 2022 году, сделают перерасчет с января текущего года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба."Перерасчет будет с января 2022 года", - сказал он.По словам вице-премьера, распределения средств надо будет предусмотреть путем изменения в объемы Республиканского бюджета в соответствии с законодательством. "Сейчас готовятся проектировки, после чего будут предложения по внесению изменений в бюджет, это одна часть. И, наверное, самая важная часть, что это будет распространяться с начала 2022 года. Единственное, на что будет обращено особое внимание, это количество занимаемых должностей", - подчеркнул Делба. По его словам, правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства (согласно которому, один человек не может занимать более полутора штатов - прим.).Если в штатном расписании предусмотрено 20 штатных единиц из которых занято 15, в некоторых случаях эти 15 человек находятся на двух и более штатах, что является прямым нарушением, указал Делба."Более того, отдельные лица имеют возможность трудиться не только в одном учреждении по внутреннему совместительству, но и во многих других учреждениях, что приводит к необоснованности использования средств", - отметил глава Минфина.Кабмин Абхазии 30 июня принял постановление о представлении президенту предложения о подписании протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет российской помощи повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.На заседании премьер-министр Александр Анкваб отметил, что придется отказываться от практики, которая называется хищением государственных средств."Начните с центральных аппаратов, если у нас есть сотрудники, которые еще работают в шести-семи местах, то приведите в порядок", - поручил премьер-министр.В свою очередь, Делба отметил, что работник не должен получать зарплату сверх тех ставок, которые существуют по закону.
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кабмин абхазии, владимир делба, зарплаты, бюджетники
Делба заявил о перерасчете зарплат бюджетников с начала года
20:41 30.06.2022 (обновлено: 21:21 30.06.2022)
На заседании Кабмина 30 июня было принято постановление о повышении заработных плат отдельным категориям граждан Абхазии в 2022 году.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Бюджетникам, которым повысят зарплаты в 2022 году, сделают перерасчет с января текущего года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба.
"Перерасчет будет с января 2022 года", - сказал он.
По словам вице-премьера, распределения средств надо будет предусмотреть путем изменения в объемы Республиканского бюджета в соответствии с законодательством.
"Сейчас готовятся проектировки, после чего будут предложения по внесению изменений в бюджет, это одна часть. И, наверное, самая важная часть, что это будет распространяться с начала 2022 года. Единственное, на что будет обращено особое внимание, это количество занимаемых должностей", - подчеркнул Делба.
По его словам, правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства (согласно которому, один человек не может занимать более полутора штатов - прим.).
"У нас в некоторых случаях есть грубые нарушения этого законодательства, что приводит к использованию средств не по назначению. Штатная численность предусматривается исходя из фактической потребности, но если этой потребности в течение определенного периода нет, то применяется фактическая", - заявил министр.
Если в штатном расписании предусмотрено 20 штатных единиц из которых занято 15, в некоторых случаях эти 15 человек находятся на двух и более штатах, что является прямым нарушением, указал Делба.
"Более того, отдельные лица имеют возможность трудиться не только в одном учреждении по внутреннему совместительству, но и во многих других учреждениях, что приводит к необоснованности использования средств", - отметил глава Минфина.
Кабмин Абхазии 30 июня принял постановление о представлении президенту предложения о подписании протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет российской помощи повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.
На заседании премьер-министр Александр Анкваб отметил, что придется отказываться от практики, которая называется хищением государственных средств.
"К сожалению резко придется менять отношение к этой проблеме. Да, будет плохо, будет тяжело, но другого пути быть не может. У нас образовались отдельные лица, которые имеют до девяти бюджетных карточек. Придется обратить на это внимание всем руководителям, которые вместе с бухгалтерским составом создают финансовые документы. Не далек путь к уголовному кодексу, очень короткая дорога. Отдельные звенья министерств и ведомств получают более чем низкую зарплату, непосредственно руководитель получает 70-80, 100 тысяч, а на том звене о котором я говорил 4-6 тысяч", - сказал Анкваб.
"Начните с центральных аппаратов, если у нас есть сотрудники, которые еще работают в шести-семи местах, то приведите в порядок", - поручил премьер-министр.
В свою очередь, Делба отметил, что работник не должен получать зарплату сверх тех ставок, которые существуют по закону.