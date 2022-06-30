https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html

Делба заявил о перерасчете зарплат бюджетников с начала года

Делба заявил о перерасчете зарплат бюджетников с начала года

На заседании Кабмина 30 июня было принято постановление о повышении заработных плат отдельным категориям граждан Абхазии в 2022 году. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T20:41+0300

2022-06-30T20:41+0300

2022-06-30T21:21+0300

в абхазии

кабмин абхазии

владимир делба

зарплаты

бюджетники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039895680_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_68db3326e9b6478a027d9b1b52d44123.jpg

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Бюджетникам, которым повысят зарплаты в 2022 году, сделают перерасчет с января текущего года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба."Перерасчет будет с января 2022 года", - сказал он.По словам вице-премьера, распределения средств надо будет предусмотреть путем изменения в объемы Республиканского бюджета в соответствии с законодательством. "Сейчас готовятся проектировки, после чего будут предложения по внесению изменений в бюджет, это одна часть. И, наверное, самая важная часть, что это будет распространяться с начала 2022 года. Единственное, на что будет обращено особое внимание, это количество занимаемых должностей", - подчеркнул Делба. По его словам, правительство Абхазии настаивает на соблюдении трудового законодательства (согласно которому, один человек не может занимать более полутора штатов - прим.).Если в штатном расписании предусмотрено 20 штатных единиц из которых занято 15, в некоторых случаях эти 15 человек находятся на двух и более штатах, что является прямым нарушением, указал Делба."Более того, отдельные лица имеют возможность трудиться не только в одном учреждении по внутреннему совместительству, но и во многих других учреждениях, что приводит к необоснованности использования средств", - отметил глава Минфина.Кабмин Абхазии 30 июня принял постановление о представлении президенту предложения о подписании протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет российской помощи повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.На заседании премьер-министр Александр Анкваб отметил, что придется отказываться от практики, которая называется хищением государственных средств."Начните с центральных аппаратов, если у нас есть сотрудники, которые еще работают в шести-семи местах, то приведите в порядок", - поручил премьер-министр.В свою очередь, Делба отметил, что работник не должен получать зарплату сверх тех ставок, которые существуют по закону.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кабмин абхазии, владимир делба, зарплаты, бюджетники