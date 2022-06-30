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Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/glavnyy-chetverg-barateliya-o-realizuemykh-investproektakh-v-gulrypshskom-rayone-i-turizme----1039936137.html
Главный четверг: Барателия о реализуемых инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме
Главный четверг: Барателия о реализуемых инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме
Об инвестпроектах, которые реализуются в Гулрыпшском районе, о том, как проходит туристический сезон, в эфире радио Sputnik рассказал глава района Аслан... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T19:12+0300
2022-06-30T19:12+0300
радио
главный четверг
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Главный четверг: Барателия об инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме
Главный четверг: Барателия об инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме
В районе на сегодняшний день несколько инвестиционных проектов находятся на стадии реализации, и мы на них очень надеемся, сказал Барателия в беседе на радио."Мы связываем свои большие надежды на инвестиции. Один из проектов, который уже на стадии реализации, это морской порт, на его строительство выделено 68 гектаров земли. Инвестиции на сумму 10 миллиардов. Для нас важно, чтобы инвестпроект не просто возродил какой-то объект, а стал бюджетообразующим предприятием. У нас на сегодняшний день нет ни одного такого предприятия. Самые большие поступления идут от торговли", - отметил Барателия.Глава района также рассказал о реализации второго крупного инвестиционного объекта в районе. По словам Барателия, идет работа над планом реконструкции аэропорта. По его словам, инвесторы интересуется и санаторными объектами. Один из них уже взят в аренду.О том, как развивается в районе туризм, что думает администрация по вопросу вырубки деревьев в агудзерском парке, можно послушать в аудиофайле.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Барателия о реализуемых инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме

19:12 30.06.2022
Радио
Главный четверг: Барателия об инвестпроектах в Гулрыпшском районе и туризме
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Об инвестпроектах, которые реализуются в Гулрыпшском районе, о том, как проходит туристический сезон, в эфире радио Sputnik рассказал глава района Аслан Барателия.
В районе на сегодняшний день несколько инвестиционных проектов находятся на стадии реализации, и мы на них очень надеемся, сказал Барателия в беседе на радио.
"Мы связываем свои большие надежды на инвестиции. Один из проектов, который уже на стадии реализации, это морской порт, на его строительство выделено 68 гектаров земли. Инвестиции на сумму 10 миллиардов. Для нас важно, чтобы инвестпроект не просто возродил какой-то объект, а стал бюджетообразующим предприятием. У нас на сегодняшний день нет ни одного такого предприятия. Самые большие поступления идут от торговли", - отметил Барателия.
Глава района также рассказал о реализации второго крупного инвестиционного объекта в районе. По словам Барателия, идет работа над планом реконструкции аэропорта.
По его словам, инвесторы интересуется и санаторными объектами. Один из них уже взят в аренду.
О том, как развивается в районе туризм, что думает администрация по вопросу вырубки деревьев в агудзерском парке, можно послушать в аудиофайле.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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