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Кабмин продлил срок аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
Кабмин продлил срок аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
Свежеотреставрированный пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T18:50+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Члены правительства Абхазии на заседании в четверг 30 июня приняли решение о продлении аренды пансионата "Дом творчества имени Дмитрия Гулиа" (Литфонд") до 2050 года.Как сообщил председатель Госкомимущества Беслан Кубрава, арендатор объекта – ООО "Энергоатом Инвест" добросовестно выполняет свои обязательства. Объем вложений в пансионат составляет полтора миллиарда рублей, проведены работы по ремонту основного корпуса на восемьсот койко-мест.Кубрава рассказал, что сроки договора аренды еще не истекли, однако арендаторы обратились в Госкомимущество с просьбой о продлении договора, так как они вложили серьезные деньги в объект."Они попросили продлить срок аренды, чтобы продолжать вложения в этот объект", - подчеркнул Беслан Кубрава. Глава правительства Александр Анкваб сказал, что, учитывая важность объекта для республики, отношения с арендаторами необходимо продолжить.Таким образом, Кабмин приостановил действие постановления о передаче "Дома творчества имени Дмитрия Гулиа" Литературному фонду Союза писателей Абхазии до 19 марта 2050 года, пока действует договор аренды.
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Кабмин продлил срок аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
18:50 30.06.2022 (обновлено: 21:14 30.06.2022)
Свежеотреставрированный пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Члены правительства Абхазии на заседании в четверг 30 июня приняли решение о продлении аренды пансионата "Дом творчества имени Дмитрия Гулиа" (Литфонд") до 2050 года.
Как сообщил председатель Госкомимущества Беслан Кубрава, арендатор объекта – ООО "Энергоатом Инвест" добросовестно выполняет свои обязательства. Объем вложений в пансионат составляет полтора миллиарда рублей, проведены работы по ремонту основного корпуса на восемьсот койко-мест.
Кубрава рассказал, что сроки договора аренды еще не истекли, однако арендаторы обратились в Госкомимущество с просьбой о продлении договора, так как они вложили серьезные деньги в объект.
"Они попросили продлить срок аренды, чтобы продолжать вложения в этот объект", - подчеркнул Беслан Кубрава.
Глава правительства Александр Анкваб сказал, что, учитывая важность объекта для республики, отношения с арендаторами необходимо продолжить.
Таким образом, Кабмин приостановил действие постановления о передаче "Дома творчества имени Дмитрия Гулиа" Литературному фонду Союза писателей Абхазии до 19 марта 2050 года, пока действует договор аренды.