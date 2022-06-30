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Российский комплекс РЭБ "Красуха-4С": тактико-технические характеристики
Российский комплекс РЭБ "Красуха-4С": тактико-технические характеристики
РЭБ "Красуха-4С" относится к новейшему российскому оружию, смотрите в инфографике Sputnik его основные боевые характеристики. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T16:01+0300
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Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" позволяют обнаруживать и подавлять все виды воздушных целей, даже на предельно малых высотах, технологически недоступных радарам зенитных ракетных систем. ⠀ Радиус защитного купола – более 300 км. ⠀ Средства РЭБ не заменяют, а уплотняют систему ПВО и действуют в интеграции с зенитными средствами поражения.Читайте также:
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мультимедиа, инфографика, вооружения, инфографика
Российский комплекс РЭБ "Красуха-4С": тактико-технические характеристики
16:01 30.06.2022 (обновлено: 17:15 30.06.2022)
РЭБ "Красуха-4С" относится к новейшему российскому оружию, смотрите в инфографике Sputnik его основные боевые характеристики.
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" позволяют обнаруживать и подавлять все виды воздушных целей, даже на предельно малых высотах, технологически недоступных радарам зенитных ракетных систем. ⠀
Радиус защитного купола – более 300 км. ⠀
Средства РЭБ не заменяют, а уплотняют систему ПВО и действуют в интеграции с зенитными средствами поражения.