https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/kak-rabotaet-rossiyskiy-kompleks-reb-krasukha-4s-1039923518.html

Российский комплекс РЭБ "Красуха-4С": тактико-технические характеристики

Российский комплекс РЭБ "Красуха-4С": тактико-технические характеристики

РЭБ "Красуха-4С" относится к новейшему российскому оружию, смотрите в инфографике Sputnik его основные боевые характеристики. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T16:01+0300

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Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" позволяют обнаруживать и подавлять все виды воздушных целей, даже на предельно малых высотах, технологически недоступных радарам зенитных ракетных систем. ⠀ Радиус защитного купола – более 300 км. ⠀ Средства РЭБ не заменяют, а уплотняют систему ПВО и действуют в интеграции с зенитными средствами поражения.Читайте также:

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