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Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией

Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T17:00+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, следует из заявления на сайте МИД страны.Консульские отношения, при этом, будут сохранены.В ведомстве подчеркнули, что расценивают решение Сирии как недружественный шаг и посягательство на территориальную целостность Украины.Накануне сирийское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении признать независимость ДНР и ЛНР. Абхазия признала независимость донбасских республик вскоре после России.

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