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Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией
Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T17:00+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, следует из заявления на сайте МИД страны.Консульские отношения, при этом, будут сохранены.В ведомстве подчеркнули, что расценивают решение Сирии как недружественный шаг и посягательство на территориальную целостность Украины.Накануне сирийское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении признать независимость ДНР и ЛНР. Абхазия признала независимость донбасских республик вскоре после России.
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Украина объявила о разрыве дипотношений с Сирией
17:00 30.06.2022 (обновлено: 17:01 30.06.2022)
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией в ответ на решение Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики, следует из заявления на сайте МИД страны.
Консульские отношения, при этом, будут сохранены.
В ведомстве подчеркнули, что расценивают решение Сирии как недружественный шаг и посягательство на территориальную целостность Украины.
"В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - говорится в документе.
Накануне сирийское внешнеполитическое ведомство объявило о намерении признать независимость ДНР и ЛНР.
Абхазия признала независимость донбасских республик вскоре после России.