https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/leonkov-obyasnil-pochemu-rossiya-ostavila-ostrov-zmeinyy-1039943540.html

Леонков объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный

Леонков объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный

Россия вывела свой гарнизон из острова Змеиный, имеющего стратегическое значение в Черном море. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T19:51+0300

2022-06-30T19:51+0300

2022-06-30T19:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев после ухода с острова Змеиный. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам военного эксперта, Минобороны России "тонко протроллило" Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Подробнее смотрите в видео.

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