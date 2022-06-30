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Леонков объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный
Леонков объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный
Россия вывела свой гарнизон из острова Змеиный, имеющего стратегическое значение в Черном море. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T19:51+0300
2022-06-30T19:51+0300
2022-06-30T19:51+0300
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Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев после ухода с острова Змеиный. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам военного эксперта, Минобороны России "тонко протроллило" Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Подробнее смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, украина, россия, видео
Леонков объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный
Россия вывела свой гарнизон из острова Змеиный, имеющего стратегическое значение в Черном море.
Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев после ухода с острова Змеиный.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
По словам военного эксперта, Минобороны России "тонко протроллило" Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод.
Подробнее смотрите в видео.