https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/minoborony-rossii-soobschilo-ob-obmene-voennoplennymi-s-ukrainoy-1039935040.html

Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной

Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной

По данным Минобороны России, общее число захваченных или сдавшихся в плен за время спецоперации украинских военнослужащих превышает шесть тысяч человек. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T18:32+0300

2022-06-30T18:32+0300

2022-06-30T18:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. По распоряжению Владимира Путина прошел обмен военнопленными с Украиной, сообщает Минобороны России.Он добавил, что среди освобожденных много раненных, им оказывают нужную медицинскую помощь.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вытаскивать из плена всех российских солдат. Что касается украинских националистов из батальона "Азов", он подчеркнул, что их ждет суд. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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днр, лнр, россия, пленные, обмен