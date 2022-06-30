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Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной
Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной
По данным Минобороны России, общее число захваченных или сдавшихся в плен за время спецоперации украинских военнослужащих превышает шесть тысяч человек. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T18:32+0300
2022-06-30T18:32+0300
2022-06-30T18:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. По распоряжению Владимира Путина прошел обмен военнопленными с Украиной, сообщает Минобороны России.Он добавил, что среди освобожденных много раненных, им оказывают нужную медицинскую помощь.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вытаскивать из плена всех российских солдат. Что касается украинских националистов из батальона "Азов", он подчеркнул, что их ждет суд. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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днр, лнр, россия, пленные, обмен
Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной
По данным Минобороны России, общее число захваченных или сдавшихся в плен за время спецоперации украинских военнослужащих превышает шесть тысяч человек.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik.
По распоряжению Владимира Путина прошел обмен военнопленными с Украиной, сообщает
Минобороны России.
"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего России. Так как жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов ДНР и ЛНР, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача", — заявил генерал-лейтенант Конашенков.
Он добавил, что среди освобожденных много раненных, им оказывают нужную медицинскую помощь.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вытаскивать из плена всех российских солдат. Что касается украинских националистов из батальона "Азов", он подчеркнул, что их ждет суд.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".