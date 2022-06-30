https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/pervyy-sukhogruz-s-zernom-ushel-iz-berdyanska-posle-neskolkikh-mesyatsev-prostoya-1039910381.html

Первый сухогруз с зерном ушел из Бердянска после нескольких месяцев простоя

Первый сухогруз с зерном ушел из Бердянска после нескольких месяцев простоя

Освобожденные в апреле в ходе российской спецоперации на Украине Херсонская и Запорожская области намерены стать субъектами Российской Федерации. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T10:20+0300

2022-06-30T10:20+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Стоявшее несколько месяцев судно с зерном ушло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий."Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Ранее инженеры той же базы ЧФ разминировали порт Бердянска. Бухта и порт сейчас не представляют никакой опасности, а портовики и портовое оборудование готовы возобновить перевалку грузов. "Бердянск основывался и стал городом благодаря порту. Работа этого предприятия всегда имела для Бердянска особое экономическое значение. Поэтому возобновление работы порта – это важное событие в жизни освобожденного Бердянска", - отметил глава Запорожья.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.

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