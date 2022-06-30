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Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии

Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии

О возможности создания союзного государства, в состав которого могла бы войти Абхазия, и что это дало бы республике, своим мнением в эфире радио Sputnik... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T14:03+0300

2022-06-30T14:03+0300

2022-06-30T14:03+0300

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Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии

Мы находимся накануне очень серьезных событий, которые могут произойти на территории бывшего Советского союза, заявил Пилия в эфире радио."Я не скажу, что вся территория бывшего Союза будет в этом принимать активное участие, но часть из них – Россия, Белорусия, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР - будут. Напрашивается создание определенного сообщества, где будут учтены интересы всех территорий и модель сосуществования, а также и социально-экономическое развитие этих стран. Явно чувствуется, что мы к этому идем", - отметил Пилия.Собеседник Sputnik высказал мнение, что в составе такого союзного государства для Абхазии открываются огромные перспективы."Любой союз предусматривает потерю своего суверенитета. Но, зато сколько приносит полезного. Первое - безопасность, второе - экономическое развитие. Мы будем находится в одном экономическом и денежном пространстве. Для нас, для свободного развития, будут все возможности. Решится проблема границы. Конечно, для развития Абхазии открываются широченные перспективы", - отметил он.Депутат первого созыва Парламента Абхазии предположил, как могут изменится и абхазо-грузинские отношения в связи с перспективой создания союзного государства.Давид Пилия также прокомментировал приезд в Абхазию Специального Представителя Президента Белоруссии."Просто так спецпредставитель не приезжает в другие страны. Я полагаю, что Белоруссия готовится к признанию Абхазии", - заключил Пилия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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