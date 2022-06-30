https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/posrednik-enik-o-sekretnym-materialakh-abkhazii-i-vosstanovlenii-arkhiva---1039915262.html

Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива

Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива

Заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник в эфире радио Sputnik рассказал, что делается по восстановлению сожженных документов, как... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T11:15+0300

2022-06-30T11:15+0300

2022-06-30T11:50+0300

радио

посредник

подкасты

архив

женевские дискуссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1e/1039915824_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3540d40bd41335bcb7630ed51cea35da.jpg

Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива

Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива

Еник рассказал, какая сейчас ведется работа по восстановления исторических документов, как реставрируются фотопленки, копии исторических данных. Он выделил несколько документов, которые удалось восстановить и представляют наибольшую ценность.Собеседник Sputnik также рассказал о совместной работе с грузинскими коллегами в рамках Женевских переговоров."В процессе консультаций архиву Абхазии была передана большая подборка документов, материалов, которые хранятся именно в архивах Грузии, но эти материалы датируются серединой ХIХ начала ХХ веков. Грузинская сторона предоставляет нам документы на свое усмотрение, так как у нас нет сотрудников, которые знали бы язык и работали сами в архивах Грузии", - сказал Еник.Заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии также рассказал, как пауза в Женевских дискуссиях повлияла на работу ведомства."Перестали получать материалы. Мы работали с европейскими коллегами, в большей части со специалистами из архивов Чехии, они нам очень серьезно помогали в плане реставрации. Помогли аппаратурой, которой у нас вообще не было. Так как формат переговоров на паузе, наша совместная работа тоже на паузе", - отметил Еник.Он поделился информацией, кто и как может получить доступ к секретным документам."На данный момент новых документов под грифом "секретно" у нас нет. В архив сдают документы по прошествии определенного количества лет. Времени пока такого не прошло. Обычные организации по закону хранят у себя документы не более пяти лет. Потом они должны сдавать в архив, хотя не часто это происходит", - отметил Еник.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, подкасты, архив, женевские дискуссии, аудио