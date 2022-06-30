https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/posrednik-enik-o-sekretnym-materialakh-abkhazii-i-vosstanovlenii-arkhiva---1039915262.html
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник в эфире радио Sputnik рассказал, что делается по восстановлению сожженных документов, как... 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T11:15+0300
2022-06-30T11:15+0300
2022-06-30T11:50+0300
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Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
Еник рассказал, какая сейчас ведется работа по восстановления исторических документов, как реставрируются фотопленки, копии исторических данных. Он выделил несколько документов, которые удалось восстановить и представляют наибольшую ценность.Собеседник Sputnik также рассказал о совместной работе с грузинскими коллегами в рамках Женевских переговоров."В процессе консультаций архиву Абхазии была передана большая подборка документов, материалов, которые хранятся именно в архивах Грузии, но эти материалы датируются серединой ХIХ начала ХХ веков. Грузинская сторона предоставляет нам документы на свое усмотрение, так как у нас нет сотрудников, которые знали бы язык и работали сами в архивах Грузии", - сказал Еник.Заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии также рассказал, как пауза в Женевских дискуссиях повлияла на работу ведомства."Перестали получать материалы. Мы работали с европейскими коллегами, в большей части со специалистами из архивов Чехии, они нам очень серьезно помогали в плане реставрации. Помогли аппаратурой, которой у нас вообще не было. Так как формат переговоров на паузе, наша совместная работа тоже на паузе", - отметил Еник.Он поделился информацией, кто и как может получить доступ к секретным документам."На данный момент новых документов под грифом "секретно" у нас нет. В архив сдают документы по прошествии определенного количества лет. Времени пока такого не прошло. Обычные организации по закону хранят у себя документы не более пяти лет. Потом они должны сдавать в архив, хотя не часто это происходит", - отметил Еник.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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посредник, подкасты, архив, женевские дискуссии, аудио
Посредник: Еник о секретных материалах Абхазии и восстановлении архива
11:15 30.06.2022 (обновлено: 11:50 30.06.2022)
Заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник в эфире радио Sputnik рассказал, что делается по восстановлению сожженных документов, как пауза в Женевских дискуссиях повлияла на их работу, и возможно ли получить доступ к секретным материалам.
Еник рассказал, какая сейчас ведется работа по восстановления исторических документов, как реставрируются фотопленки, копии исторических данных. Он выделил несколько документов, которые удалось восстановить и представляют наибольшую ценность.
Собеседник Sputnik также рассказал о совместной работе с грузинскими коллегами в рамках Женевских переговоров.
"В процессе консультаций архиву Абхазии была передана большая подборка документов, материалов, которые хранятся именно в архивах Грузии, но эти материалы датируются серединой ХIХ начала ХХ веков. Грузинская сторона предоставляет нам документы на свое усмотрение, так как у нас нет сотрудников, которые знали бы язык и работали сами в архивах Грузии", - сказал Еник.
Заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии также рассказал, как пауза в Женевских дискуссиях повлияла на работу ведомства.
"Перестали получать материалы. Мы работали с европейскими коллегами, в большей части со специалистами из архивов Чехии, они нам очень серьезно помогали в плане реставрации. Помогли аппаратурой, которой у нас вообще не было. Так как формат переговоров на паузе, наша совместная работа тоже на паузе", - отметил Еник.
Он поделился информацией, кто и как может получить доступ к секретным документам.
"На данный момент новых документов под грифом "секретно" у нас нет. В архив сдают документы по прошествии определенного количества лет. Времени пока такого не прошло. Обычные организации по закону хранят у себя документы не более пяти лет. Потом они должны сдавать в архив, хотя не часто это происходит", - отметил Еник.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.