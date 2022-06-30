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Правительство приняло постановление о повышении зарплат бюджетникам

Правительство приняло постановление о повышении зарплат бюджетникам

Заседание правительство Абхазии состоялось в четверг 30 июня. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T12:24+0300

2022-06-30T12:24+0300

2022-06-30T12:24+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году.Согласно документу, средняя зарплата педагогических работников должна достичь 25 186 рублей, воспитателей детсадов - 20 900 рублей, педагогов допобразования - 22 000 рублей, преподавателей начального и среднего профобразования - 22 900 рублей,Предельные значения зарплаты для преподавателей вузов - 34 900 рублей, научных сотрудников - 30 000 рублей, врачей - 34 000 рублей, работников среднего медицинского звена - 20 300 рублей, младшего медперсонала - 20 500 рублей, основного персонала работников учреждений культуры - 16 600 рублей, соцработников -14 500 рублей.Всего на эти цели предусмотрен 1 миллиард 600 тысяч рублей.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, кабмин абхазии, зарплаты