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Правительство приняло постановление о повышении зарплат бюджетникам
Правительство приняло постановление о повышении зарплат бюджетникам
Заседание правительство Абхазии состоялось в четверг 30 июня. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T12:24+0300
2022-06-30T12:24+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году.Согласно документу, средняя зарплата педагогических работников должна достичь 25 186 рублей, воспитателей детсадов - 20 900 рублей, педагогов допобразования - 22 000 рублей, преподавателей начального и среднего профобразования - 22 900 рублей,Предельные значения зарплаты для преподавателей вузов - 34 900 рублей, научных сотрудников - 30 000 рублей, врачей - 34 000 рублей, работников среднего медицинского звена - 20 300 рублей, младшего медперсонала - 20 500 рублей, основного персонала работников учреждений культуры - 16 600 рублей, соцработников -14 500 рублей.Всего на эти цели предусмотрен 1 миллиард 600 тысяч рублей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, кабмин абхазии, зарплаты
Правительство приняло постановление о повышении зарплат бюджетникам
Заседание правительство Абхазии состоялось в четверг 30 июня.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году.
"Очередное постановление правительства устанавливает предельные ценовые значения, их необходимо достичь в 2022 году. Средства на эти цели есть", - сказал вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба.
Согласно документу, средняя зарплата педагогических работников должна достичь 25 186 рублей, воспитателей детсадов - 20 900 рублей, педагогов допобразования - 22 000 рублей, преподавателей начального и среднего профобразования - 22 900 рублей,
Предельные значения зарплаты для преподавателей вузов - 34 900 рублей, научных сотрудников - 30 000 рублей, врачей - 34 000 рублей, работников среднего медицинского звена - 20 300 рублей, младшего медперсонала - 20 500 рублей, основного персонала работников учреждений культуры - 16 600 рублей, соцработников -14 500 рублей.
Всего на эти цели предусмотрен 1 миллиард 600 тысяч рублей.