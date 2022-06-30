https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/uks-peredast-chernomorenergo-oborudovanie-na-145-millionov-rubley-1039919181.html

УКС передаст "Черноморэнерго" оборудование на 145 миллионов рублей

УКС передаст "Черноморэнерго" оборудование на 145 миллионов рублей

СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Управление капитального строительства передаст госкомпании "Черноморэнерго" оборудование на 145 миллионов рублей... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T13:25+0300

2022-06-30T13:25+0300

2022-06-30T13:27+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Управление капитального строительства передаст госкомпании "Черноморэнерго" оборудование на 145 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение приняли члены Кабинета министров Абхазии на заседании в четверг 30 июня.Согласно документу, УКС передаст "Черноморэнерго" оборудование, которое было приобретено по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы.Стоимость оборудования составляет 145 миллионов рублей.Кроме того, УКС передаст "Черноморэнерго" материалы для модернизации электрических подстанций и распределительных сетей стоимостью более 100 миллионов рублей из средств Инвестпрограммы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго