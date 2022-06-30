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Восстановление музея Нестора Лакоба начнется в ближайшее время, заявил Кове
Восстановление музея Нестора Лакоба начнется в ближайшее время, заявил Кове
Музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году и уже через год открылся для посетителей, однако проработал менее 10 лет, до августа 1992 года. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T15:13+0300
2022-06-30T15:13+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановительные работы в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба должны начаться в ближайшее время, заявил министр культуры Абхазии Даур Кове на заседании Кабмина в четверг.Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей его открыли через год к 90-летию Лакоба. Музей проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов учреждение культуры было сожжено. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.В ноябре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба.
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новости, нестор лакоба, музеи
Восстановление музея Нестора Лакоба начнется в ближайшее время, заявил Кове
15:13 30.06.2022 (обновлено: 17:03 30.06.2022)
Музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году и уже через год открылся для посетителей, однако проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановительные работы в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба должны начаться в ближайшее время, заявил министр культуры Абхазии Даур Кове на заседании Кабмина в четверг.
"Проектные работы продвигаются, мы на постоянной основе находимся на связи с Управлением капитального строительства. Средства заложены. Предполагаем, что в ближайшее время мы начнем работы", - отметил он.
Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей его открыли через год к 90-летию Лакоба. Музей проработал менее 10 лет, до августа 1992 года.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов учреждение культуры было сожжено. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
В ноябре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба.