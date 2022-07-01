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Арсалия об Евгении Паланте: человек высокой культуры и высоких целей
Арсалия об Евгении Паланте: человек высокой культуры и высоких целей
О вкладе в абхазскую культуру мецената Евгения Паланта, о его человеческих качествах в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T10:31+0300
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Арсалия об Евгении Паланте: человек высокой культуры и высоких целей
Арсалия об Евгении Паланте: человек высокой культуры и высоких целей
Сегодня в Сухуме, в офисе "А-мобаил", пройдет траурная церемония прощания с Евгением Палантом.27 июня бизнесмен и меценат Евгений Палант был найден мертвым в Москве. Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора "А-Мобаил", поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, РУСДРАМ имени Искандера."Евгений Палант был большим другом Абхазии. Сегодня его вспоминают как бизнесмена, руководителя, но вместе с этим всегда было меценатство, благотворительность. Человек за последние годы очень большую поддержку оказал разным направлениям – и театрам, и музыкальным проектам, и каким-то независимым творческим инициативам. Он видел Абхазию как часть мировой культуры. Невероятная потеря, невероятная для нас, для культурной, общественной жизни. Мы это ощутим сильно", - сказала Арсалия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Арсалия об Евгении Паланте: человек высокой культуры и высоких целей
10:31 01.07.2022 (обновлено: 14:04 01.07.2022)
О вкладе в абхазскую культуру мецената Евгения Паланта, о его человеческих качествах в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.
Сегодня в Сухуме, в офисе "А-мобаил", пройдет траурная церемония прощания с Евгением Палантом.
27 июня бизнесмен и меценат Евгений Палант был найден мертвым в Москве. Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора "А-Мобаил", поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, РУСДРАМ имени Искандера.
"Евгений Палант был большим другом Абхазии. Сегодня его вспоминают как бизнесмена, руководителя, но вместе с этим всегда было меценатство, благотворительность. Человек за последние годы очень большую поддержку оказал разным направлениям – и театрам, и музыкальным проектам, и каким-то независимым творческим инициативам. Он видел Абхазию как часть мировой культуры. Невероятная потеря, невероятная для нас, для культурной, общественной жизни. Мы это ощутим сильно", - сказала Арсалия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.