https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/aslan-bzhaniya-i-igor-maslov-pobyvali-v-bediyskom-sobore-1039964606.html

Аслан Бжания и Игорь Маслов побывали в Бедийском соборе

Аслан Бжания и Игорь Маслов побывали в Бедийском соборе

В пятницу, 1 июля, российская делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T19:00+0300

2022-07-01T19:00+0300

2022-07-01T20:58+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов побывали в Бедийском соборе X века в селе Агубедиа.Председатель фонда по спасению храма Белла Аршба рассказала гостям о том, что была отремонтирована дорога, ведущая к собору, высажена аллею вокруг него и сооружен колодец. Кроме того, была восстановлена северная стена храма, которую разрушили грузинские войска во время Отечественной войны народа Абхазии.Игорь Маслов активно интересовался историей храма, его состоянием. Сегодня Бедийский храм нуждается в реконструкции, проектно-реставрационные документы готовы, и в скором времени можно будет проводить экспертизу.Храмовый комплекс в селе Агубедиа, построенный в X-XIV веках, расположен в Ткуарчалском районе Абхазии на одиноком плато, возвышающемся среди равнины.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба.Министр экономики Кристина Озган отметила, что на текущий момент в стадии разработки находится необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая соблюдение условий и требований при организации полетов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20141028/1013242563.html

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