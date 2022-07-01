Аслан Бжания и Игорь Маслов побывали в Бедийском соборе
19:00 01.07.2022 (обновлено: 20:58 01.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
© Sputnik / Томас Тхайцук
В пятницу, 1 июля, российская делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым проводит инспекцию объектов Инвестрограммы.
СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов побывали в Бедийском соборе X века в селе Агубедиа.
Председатель фонда по спасению храма Белла Аршба рассказала гостям о том, что была отремонтирована дорога, ведущая к собору, высажена аллею вокруг него и сооружен колодец. Кроме того, была восстановлена северная стена храма, которую разрушили грузинские войска во время Отечественной войны народа Абхазии.
Игорь Маслов активно интересовался историей храма, его состоянием. Сегодня Бедийский храм нуждается в реконструкции, проектно-реставрационные документы готовы, и в скором времени можно будет проводить экспертизу.
"Мы можем приступить к государственной экспертизе, а потом к проектно-сметной документации. Сделано уже очень много, вложено около 20 миллионов рублей. Если не перейти к реставрации, то этот храм не сохранится, вы сами видите в каком он положении", - сказала Аршба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава российской делегации Игорь Маслов
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава российской делегации Игорь Маслов
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Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава российской делегации Игорь Маслов
Храмовый комплекс в селе Агубедиа, построенный в X-XIV веках, расположен в Ткуарчалском районе Абхазии на одиноком плато, возвышающемся среди равнины.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба.
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