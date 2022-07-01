https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/bzhaniya-i-maslov-posetili-sukhumskiy-aeroport-imeni-ardzinba-1039958432.html

Бжания и Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Ардзинба

Бжания и Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Ардзинба

Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T15:45+0300

2022-07-01T15:45+0300

2022-07-01T16:18+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

новости

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/01/1039958652_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2aed6f322c1c1732b0e2aecd05039085.jpg

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба.Директор аэропорта Вячеслав Эшба рассказал, что взлетная полоса аэропорта насчитывает 3640 метров, есть две магистральные рулежные дороги и пять рулежных дорог для сруливания.Министр экономики Кристина Озган отметила, что на текущий момент в стадии разработки находится необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая соблюдение условий и требований при организации полетов."Сейчас в правительство вносится проект соглашения для обеспечения организации воздушного движения. Проведена работа по детализации состояния всей территории аэропорта на предмет наличия мин и другого рода взрывоопасных объектов, работа была завершена, данная работа была принята Министерством обороны", - сказала она.По словам Озган, совместно с Министерством транспорта и Росавиацией разработан план подготовки специалистов, которые будут заниматься обеспечением полетов и подготовкой пилотов. Списки кандидатов, которые, возможно, будут рассматриваться в качестве претендентов на обучение, переданы российской стороне, отметила министр."В течение года мы должны подготовить все документы, потом уже направить на экспертизу. Предполагается, что государственная экспертиза будет проходить в Российской Федерации", - добавила Озган.Президент Аслан Бжания подчеркнул, что не должно быть отставания от графика проектных работ."Если есть хотя бы незначительное отставание –мгновенное реагирование, потому что время сейчас очень важный фактор. Потенциальный инвестор должен выполнять свои обязанности в срок", - сказал он.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х отсюда совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухумский аэропорт, новости, аслан бжания