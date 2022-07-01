https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/inal-ardzinba-pozdravil-mid-pmr-s-30-letiem-1039954288.html

Инал Ардзинба поздравил МИД ПМР с 30-летием

Инал Ардзинба поздравил МИД ПМР с 30-летием

Абхазия и Приднестровье признают суверенитет друг друга, в 1993 году страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T11:55+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 30-летием со дня образования МИД ПМР.Ардзинба отметил, что приднестровская дипломатия достойно реализует внешнеполитический курс страны, вносит значимый вклад в обеспечение защиты ее суверенитета, региональной безопасности и стабильности.Министр подчеркнул, что между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой сложились и укрепляются традиционно теплые отношения, базирующиеся на крепких узах дружбы, взаимопонимании и доверии."Выражаем готовность к продолжению полноформатного сотрудничества", - заявил глава абхазского дипломатического ведомства.

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мид абхазии, новости, мид приднестровья