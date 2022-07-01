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Инал Ардзинба поздравил МИД ПМР с 30-летием
Инал Ардзинба поздравил МИД ПМР с 30-летием
Абхазия и Приднестровье признают суверенитет друг друга, в 1993 году страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T11:55+0300
2022-07-01T11:55+0300
2022-07-01T11:55+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 30-летием со дня образования МИД ПМР.Ардзинба отметил, что приднестровская дипломатия достойно реализует внешнеполитический курс страны, вносит значимый вклад в обеспечение защиты ее суверенитета, региональной безопасности и стабильности.Министр подчеркнул, что между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой сложились и укрепляются традиционно теплые отношения, базирующиеся на крепких узах дружбы, взаимопонимании и доверии."Выражаем готовность к продолжению полноформатного сотрудничества", - заявил глава абхазского дипломатического ведомства.
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мид абхазии, новости, мид приднестровья
Инал Ардзинба поздравил МИД ПМР с 30-летием
Абхазия и Приднестровье признают суверенитет друг друга, в 1993 году страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 30-летием со дня образования МИД ПМР.
"МИД Приднестровья создавался в драматический для Республики период. От этого еще более возрастает значение Министерства и его роль в отстаивании интересов республики", - говорится в поздравлении
, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.
Ардзинба отметил, что приднестровская дипломатия достойно реализует внешнеполитический курс страны, вносит значимый вклад в обеспечение защиты ее суверенитета, региональной безопасности и стабильности.
Министр подчеркнул, что между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой сложились и укрепляются традиционно теплые отношения, базирующиеся на крепких узах дружбы, взаимопонимании и доверии.
"Выражаем готовность к продолжению полноформатного сотрудничества", - заявил глава абхазского дипломатического ведомства.