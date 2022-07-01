https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/maslovu-pokazali-vinogradniki-v-sele-labra-1039968125.html

Маслову показали виноградники в селе Лабра

Маслову показали виноградники в селе Лабра

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Начальнику Управления президента России по связям с зарубежьем Игорю Маслову показали виноградники в селе Лабра в ходе поездки в... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T21:37+0300

2022-07-01T21:37+0300

2022-07-01T21:37+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Начальнику Управления президента России по связям с зарубежьем Игорю Маслову показали виноградники в селе Лабра в ходе поездки в Восточную Абхазию.Компания "Вина и воды Абхазии" уже более пяти лет выращивает здесь такие сорта винограда, как "Мерло", "Мальбек" и "Изабелла". Гендиректор компании Николай Ачба рассказал гостям о планах построить в Лабре шато, по типу европейских, которое будет представлять интерес и с точки зрения экотуризма. По проекту, на строительство завода и ресторана необходимо около 500 миллионов рублей. План будущего объекта передали Маслову.Глава российской делегации Игорь Маслов 1 июля провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для посещения восстанавливаемых по Инвестпрограмме объектов и проектов для привлечения потенциальных инвесторов.Так, делегация проинспектировала Сухумский аэропорт, затем посетила Бедийский и Моквский соборы, а также побывала в коттеджном комплексе "Тамыш Village".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, виноградники, вино, туризм