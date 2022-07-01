https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/maslovu-pokazali-vinogradniki-v-sele-labra-1039968125.html
Маслову показали виноградники в селе Лабра
Маслову показали виноградники в селе Лабра
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Начальнику Управления президента России по связям с зарубежьем Игорю Маслову показали виноградники в селе Лабра в ходе поездки в... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T21:37+0300
2022-07-01T21:37+0300
2022-07-01T21:37+0300
в абхазии
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вино
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Начальнику Управления президента России по связям с зарубежьем Игорю Маслову показали виноградники в селе Лабра в ходе поездки в Восточную Абхазию.Компания "Вина и воды Абхазии" уже более пяти лет выращивает здесь такие сорта винограда, как "Мерло", "Мальбек" и "Изабелла". Гендиректор компании Николай Ачба рассказал гостям о планах построить в Лабре шато, по типу европейских, которое будет представлять интерес и с точки зрения экотуризма. По проекту, на строительство завода и ресторана необходимо около 500 миллионов рублей. План будущего объекта передали Маслову.Глава российской делегации Игорь Маслов 1 июля провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для посещения восстанавливаемых по Инвестпрограмме объектов и проектов для привлечения потенциальных инвесторов.Так, делегация проинспектировала Сухумский аэропорт, затем посетила Бедийский и Моквский соборы, а также побывала в коттеджном комплексе "Тамыш Village".
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новости, виноградники, вино, туризм
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Начальнику Управления президента России по связям с зарубежьем Игорю Маслову показали виноградники в селе Лабра в ходе поездки в Восточную Абхазию.
Компания "Вина и воды Абхазии" уже более пяти лет выращивает здесь такие сорта винограда, как "Мерло", "Мальбек" и "Изабелла".
Гендиректор компании Николай Ачба рассказал гостям о планах построить в Лабре шато, по типу европейских, которое будет представлять интерес и с точки зрения экотуризма.
По проекту, на строительство завода и ресторана необходимо около 500 миллионов рублей. План будущего объекта передали Маслову.
Глава российской делегации Игорь Маслов 1 июля провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для посещения восстанавливаемых по Инвестпрограмме объектов и проектов для привлечения потенциальных инвесторов.
Так, делегация проинспектировала Сухумский аэропорт, затем посетила Бедийский и Моквский соборы, а также побывала в коттеджном комплексе "Тамыш Village".